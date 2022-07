Osteroder Schüler besuchen Ideen-Expo Hannover – so war’s

Osterode. Die 9., 10. und 11. Klassen des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums Osterode bekommen in Hannover Einblicke in die Berufswelt.

Einblicke in die berufliche Welt der Wissenschaft und Technik: Am Mittwoch, 6. Juli und Freitag, 8. Juli besuchten die Jahrgänge 9, 10 und 11 des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums Osterode dafür die Ideen-Expo 2022 in Hannover, die in diesem Jahr unter dem Motto „Mach doch einfach“ stattfindet – und nahmen dabei so einige Eindrücke mit auf den Heimweg.

Die Kosten für die Busfahrt wurden von der KKT Gruppe aus Osterode und dem Arbeitgeberverband der deutschen Kautschukindustrie (ADK) übernommen. Begleitet wurden die Klassen von ihren Lehrerinnen und Lehrern Marion Schröder, Stephan Schreier, David Brenner, Julia Günzel, Barby Hahmann-Götze, Regina Kirscht, Kevin Schmidt sowie Stephan Schulze, der die Ideen-Expo-Besuche der Osteroder TRG-Schülerinnen und -schüler seit 2009 organisiert.

Naturwissenschaft und Technik

Das Betriebspraktikum, Beratungen und Informationsveranstaltungen der Arbeitsagentur im TRG, berufsbezogene Workshops durch Ehemalige sowie Besuche bei der Ideen-Expo sind die Eckpfeiler der Berufsorientierung am Gymnasium in Osterode, erklärt Schulleiter Dietmar Telge. „Das Anliegen der Lehrkräfte ist es dabei, dass Schülerinnen und Schüler über ihre beruflichen Wünsche nachdenken und befähigt werden nach Informationen zu suchen, wie sie diese erreichen können.“

Die Ideen-Expo findet üblicherweise alle zwei Jahre in Hannover statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Es handelt sich um Europas größte Veranstaltung für Jugendliche zur Berufsorientierung im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Gegründet wurde die Ideen-Expo im Jahr 2007. An der Veranstaltung beteiligen sich Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Schulen. Finanziert wird die Ideen-Expo aus Beiträgen der Wirtschaft sowie aus öffentlichen Fördermitteln, schreiben die Veranstalter auf der Webseite der Expo.

Messeführung und Workshops

Bei Ankunft in Hannover wurden die Schülerinnen und Schüler zunächst etwa eine Stunde von Mitarbeitern der Kautschukindustrie über das Messegelände geführt. Schwerpunkt war dabei der Stand von verschiedenen Kautschukunternehmen. Die KKT Gruppe (Osterode) informierte über die wesentlichen Produkte ihres Unternehmens. Am KKT-Stand konnten die Schülerinnen und Schüler zudem einen Flummi selber herstellen.

Nach der ADK-Messeführung erkundeten die Schülerinnen und Schüler die zahlreichen Messestände auf eigene Faust und probierten dabei die Mitmach-Exponate aus. Abschließend nahmen die Klassen an Workshops zu unterschiedlichen Themen teil: Planung eines Studiums, Einstellungstest, Bewerbungsschreiben, eigene Fähigkeiten herausfinden, Metall- und Elektroindustrie erleben sowie Tätigkeiten im Einzelhandel.

TRG-Schüler ziehen positive Bilanz

Eine hilfreiche Erfahrung, wie einige der Schülerinnen und Schüler des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums bilanzieren. Schüler Colin (Jahrgang 10) schätzt besonders die „Gespräche mit den Azubis“ als nützlich für die Berufsorientierung ein und Mitschülerin Lea (Jahrgangsstufe 9) hebt die „Menge an Möglichkeiten, sich an verschiedenen Stationen über bestimmte Berufe zu informieren“ hervor.

Auch wenn einige Schülerinnen und Schüler sich deshalb noch mehr Zeit an den zahlreichen unterschiedlichen Messeständen der Ideen-Expo in Hannover gewünscht hätten, können die beiden Tagesausflüge zur Ideen-Expo als voller Erfolg gewertet werden, sind sich die Verantwortlichen des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums Osterode sicher.