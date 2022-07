Naturschatz im Harz: Neue Führungen durch die Gipskarstlandschaft

Südharz. Fachkundige Führungen im Südharzer Gipskarst: Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer gehen mit einem neuen Wander-Programm an den Start.

Auch der Höhenzug „Rötzel“ bei Düna im Altkreis Osterode gehört zu den sehenswerten Zielen in der Gipskarstlandschaft Südharz.

Wenn die Sommersonne über dem Rötzel untergeht und Insekten über den grünen Hügeln tanzen oder wenn im Buchenwald am Lichtenstein die weißen Bärlauchblüten einen dichten Teppich bilden, dann lernt man sie lieben, die Gipskarstlandschaft Südharz.

Sie gilt als Naturschatz und ist mit ihrem geologischen Reichtum und der biologischen Artenvielfalt einmalig in Mitteleuropa. Kein Wunder also, dass viele Südharzerinnen und Südharzer die Landschaft als Erholungsraum direkt vor ihrer Haustür schätzen.

Das geht auch dem Team so, das seit Kurzem in der Südharzer Gipskarstlandschaft begleitete Wandertouren anbietet. Sie wollen eben diese Begeisterung vermitteln, zur Natur allgemein und zur Südharzer Gipskarstlandschaft im Besonderen, und somit noch mehr Menschen zeigen, welch einzigartige Natur die Region zu bieten hat.

Geprüft und zertifiziert

„Ich habe die Landschaft hier viel durch meine Fotografie erkundet“, sagt Ralf König. „Und möchte jetzt auch andere zum Sehen und Lernen anregen und meine Entdeckungen weitervermitteln.“ Der Landschaftsfotograf und Wanderführer ist einer von zehn zertifizierten Natur- und Landschaftsführern, die im Rahmen von zwei Leader-Projekten des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Göttingen und des Landkreises Göttingen über 70 Stunden geschult wurden.

Geprüft und zertifiziert wurden sie von der Alfred-Toepfer-Akademie für Naturschutz. Jetzt organisieren sie naturverträgliche Erlebnisse in der einmaligen Karstlandschaft aus Gips, Anhydrit und Dolomit.

Mit Angebot eine Lücke füllen

Das Besondere im Vergleich zu anderen Angeboten, zum Beispiel den Führungen des Fördervereins Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg? „Wir möchten mit unseren Angeboten eine Lücke füllen“, erklärt André Kuklik, Projektmanager für die Gipskarstlandschaft Südharz. „Zum einen, weil wir auch buchbare Angebote im Programm haben. Als Firma, Verein oder Familie kann man unsere Führungen also eigens buchen“, so Kuklik. Landschaftsführer Florian Ertel ergänzt: „Wir möchten den Menschen Aha-Erlebnisse verschaffen, damit sie etwas mitnehmen von der besonderen Beziehung zur Natur, die alle von uns haben.“

Mit fachkundiger Leitung durch den Wald – das bieten die zertifizierten Natur- und Landschaftsführer. Foto: Svenja Paetzold-Belz / HK

Die beruflichen Hintergründe der Landschaftsführerinnen und -führer sind vielfältig, zeugen aber meist schon von einer besonderen Leidenschaft für die Natur. Landschaftsführer Ralf König zum Beispiel ist Fotograf und Geograf, Nicole Cook ist Kartographin. „Ich bin sowieso immer unterwegs“, sagt der Sachsaer Lorenz Wilms, der Führungen rund um Bad Sachsa anbietet und auch noch Biberscout für den Nabu ist. Ähnliche Zusatzqualifikationen haben auch die anderen Führerinnen und Führer.

Schützen, was man kennt

Ein weiteres Anliegen sei auch, die Öffentlichkeit für das Thema Gips zu sensibilisieren. „Das Thema wird hier heiß diskutiert“, weiß Führerin Nicole Cook. „Mit dem Streit um den Gipsabbau haben wir eigentlich keine Berührungspunkte. Aber wir möchten die Menschen zum nachdenken anregen: Wie viel Gips verbrauche ich eigentlich? Wo ist überall Gips drin? Viele wissen gar nicht, dass Gips ein Naturprodukt und nicht unendlich verfügbar ist.“

Apropos „nicht unendlich verfügbar“ – Auch zum Schutz der örtlichen Natur und ihrer Artenvielfalt möchte das Team mit seinem Angebot beitragen, das auf seinen Wanderungen stets darauf achtet, naturverträglich vorzugehen, also zum Beispiel auf den Wegen zu bleiben. Nicole Cook: „Zum Naturschutz können wir beitragen, indem wir konkretes Wissen über Naturphänomene vermitteln und so einen Zugang dazu schaffen. Denn was die Menschen nicht kennen, das werden sie nicht schützen.“

Info: Die nächsten Touren

Die Touren mit den zertifizierten Landschaftsführerinnen und -führern sind unterschiedlich lang, es werden Unkostenbeiträge in unterschiedlicher Höhe erhoben erhoben.

Weitere Informationen zu den einzelnen Touren und zu anderen Angeboten gibt es im Freizeitportal Göttinger Land unter www.goettingerland.de.

Der nächste Termin findet am Samstag, 16. Juli, statt. Natur- und Landschaftsführerin Andrea Mantz bricht um 14 Uhr zu einem Rundgang ins sagenhafte Hainholz bei Düna auf, wo Teilnehmende mit allen Sinnen eintauchen sollen in die sommerliche Gipskarstlandschaft. Der etwa 5 Kilometer lange Rundweg führt vorbei an vielen Naturphänomenen. Ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro wird erhoben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hainholz in Düna.

