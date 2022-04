Ernte, Küche, Wirkung, Glaube: Alles zur Bärlauch-Pflanze

Kaum eine Zeit als die um Ostern verlockt die Menschen mehr, in die freie Natur zu gehen. Der Frühling startet durch, warm soll es werden, freie Tage lassen endlich mal wieder Raum, die Freizeit zu gestalten und die Familie zusammenzubringen. Der Osterspaziergang mit Kind und Kegel ist da schon fast Pflicht, vielleicht mit Picknick, der erste Ritt auf dem Mountainbike ein Muss.

Und was schöne Naturräume angeht, sind wir in der Region ja prächtig ausgestattet mit den Harzbergen, den Teichen und Talsperren und der weiten Karstlandschaft und lichten Buchenwäldern. Wir leben dort, wo andere Urlaub machen und sollten das genießen.

Gleichzeitig ist das auch Verpflichtung, finde ich, zur gegenseitigen Rücksichtnahmen von Wanderern und Bikern zum Beispiel, zum sorgfältigen Umgang mit der Natur, und dem, was sie uns so üppig präsentiert, . Wer sich maßvoll bedient, macht es richtig, wer in Naturschutzgebieten verzichtet noch besser.

Bei allem Überschwang, auch nach Corona endlich wieder neue Freiheiten zu genießen: Wald und Flur sind wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere, die gerade aus dem Winterschlaf erwachen. Also Genuss mit Maß, auf den Wegen bleiben, auf offenes Feuer verzichten und Hunde in der Brut- und Setzzeit an der Leine lassen, um Wildtieren viel Stress zu ersparen und den tierischen Nachwuchs zu schützen. Und dass man seinen Müll wieder mitnimmt, um ihn zu Hause zu entsorgen, das versteht sich von selbst. In seinem Ostergedicht schreibt der gute alte Goethe: „Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ Wohl wahr!