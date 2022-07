Wie diese Designerin einen Campingplatz im Harz zum Green-Retreat-Resort macht

Abtauchen in das „Versteck“ im Harz

Was wäre gewesen, wenn sich die Hamburger Unternehmerin Ulrike Krages nicht in dieses Abenteurer gestürzt hätte? Man ahnt es, Leerstand der Gaststätte und völlige Verwahrlosung des aufgegebenen Campingplatzes. Was ein verschenktes Potenzial!

Die Hamburger Designerin hat zugegriffen, zum Glück für Lerbach und Osterode. Und sie hat inzwischen bewiesen, dass sie den langen Atem hat, den ihr Skeptiker nicht zutrauten bei der Umsetzung dieses Mammutvorhabens. Dabei trifft sie damit genau den Nerv der Zeit, in der sich viele Menschen zurückzubesinnen beginnen auf ihre Wurzeln, auf eine gesunde Lebensweise, ein Leben mehr in und mit der Natur fern der Hektik in den vollen und teuren Städten und auch ihre Arbeit und ihr Freizeitverhalten darauf ausrichten.

Diese Entwicklung drückt sich in der Stadtflucht aus, einer neuen Wertschätzung der Lebensqualität, den Dörfer wie Lerbach und Kleinstädte wie Osteroder bieten. Schon jetzt profitieren sie davon merklich. Und der Harz? Ja der wird zunehmend zum Mekka für Erholungssuchende, der Tourismus boomt. Die Voraussetzungen sind also gut, dass das Krages-Green-Retreat-Resort, ihr Hideaway, direkt gelegen neben dem Naturerlebnispark und dem Hexenstieg, ein Erfolg wird.

Zurecht allerdings darf man sich im überschaubaren Mittelgebirge die Frage stellen, ob immer noch mehr touristische Highlights nötig sind, ob eine Okkupation gestresster Städter langfristig nicht kontraproduktiv ist und ein Markenzeichen des Harzes, das Naturerlebnis, flöten geht.

Nötig für Osterode und Lerbach ist der tiefgreifende Modernisierungs- und Erweiterungsprozess am Ende des Lerbachtals unbedingt. Und das Konzept des Vorhabens? Das schließt, wenn ich es richtig verstehe als „Versteck“ im Grünen schon für sich den Massentourismus aus.