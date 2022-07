Alte Führerscheine umtauschen: Sonderaktion im Kreis Göttingen

Eine Umtauschaktion für alle in den Altkreisen Osterode und Göttingen, die ihre alten Papierführerscheine noch auf das neue EU-Format umstellen müssen, bietet der Landkreis Göttingen diese Woche bei einem Sondertermin an. Das teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.

Hintergrund: Alle Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhaber der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 sind verpflichtet, ihren alten Papierführerschein (Ausstellungsdatum bis 31. Dezember 1998) bis zum 19. Juli in einen neuen fälschungssicheren EU-Führerschein umzutauschen.

Nach Ablauf dieser Frist sei der alte Führerschein laut Bundesverkehrsministerium ungültig, so heißt es in der Landkreis-Mitteilung. Die Fahrerlaubnis bleibe unverändert bestehen, es drohe bei Kontrollen dann aber ein Verwarnungsgeld.

Personal für Sondertermin in Osterode und Göttingen aufgestockt

Im Rahmen einer Sonderaktion bietet die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Göttingen nun an den Standorten Göttingen und Osterode am Harz am kommenden Freitag, 15. Juli, von 13 bis 17 Uhr einen Sondertermin für den Führerscheinumtausch an.

Kreisrätin Marlies Dornieden will auch vor Ort sein und unterstützen: „Mit dieser Aktion wollen wir allen, die zum Umtausch verpflichtet sind, noch vor Fristablauf ein schnelles und unkompliziertes Angebot machen. Wir stocken unser Personal so auf, dass auch wenn viele Bürgerinnen und Bürger kommen – was ich mir erhoffe – diese schnell und effizient bedient werden können.“

Keine Terminabsprache für Sonderaktion notwendig

Und sie ergänzt, dass sogar der Abholtermin entbehrlich ist: „Als besonderen Anreiz bieten wir an diesem Tag an, dass der gedruckte Führerschein dann kostenlos nach Hause gesandt wird.“

Eine Terminabsprache sei für diese Sonderaktion nicht notwendig. Mitzubringen seien der alte Führerschein, ein Ausweisdokument und ein biometrisches Passfoto. Die Verwaltungsgebühr beträgt 25,30 Euro, so teilt die Verwaltung in der Ankündigung weiter mit.

Warum der Stichtag für den Führerschein-Tausch verschoben wurde

Sollte der alte Führerschein nicht vom Landkreis Göttingen oder Landkreis Osterode am Harz ausgestellt sein, wird außerdem eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde benötigt.

Ursprünglich war der 19. Januar 2022 als Stichtag für den Pflichtumtausch der alten Führerscheine zu den neuen vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Bundesrat die Umtauschfrist rückwirkend aber um ein halbes Jahr verlängert.