Pflegedienst in Osterode Ambulante Pflege: Osterode hat einen weiteren Dienstleister

Hell und einladend sind die Geschäftsräume der Pflegedienst Harz oHG in der Scheffelstraße. „Hier sind wir für unsere Kundinnen und Kunden persönlich erreichbar“, versicherten die beiden Inhaber Maximilian Adam und Christopher Schmid Bürgermeister Jens Augat während seines Besuches bei dem noch jungen Unternehmen.

Geschäftsstandort in der historischen Altstadt von Osterode

„Ich freue mich über einen weiteren Dienstleister in der ambulanten Pflege“, sagte Augat. Besonders der Entschluss der beiden Gründer, ihren Geschäftsstandort in der historischen Altstadt in der Fußgängerzone zu eröffnen, beeindruckte den Bürgermeister. „Ich finde es großartig, dass Sie sich bewusst für unsere historische Altstadt entschieden haben. Toll, wie Sie die Räumlichkeiten für Ihre Zwecke umgebaut haben. Sie zeigen – auch die Innenstadt hat Potenzial“, zeigte sich Augat überzeugt.

Bereits nach kurzer Zeit konnte der Pflegedienst eine wachsende Nachfrage aus dem Osteroder Stadtgebiet, aber auch aus der näheren Umgebung verzeichnen. Der Bürgermeister war beeindruckt vom Unternehmergeist und wünschte den Gründern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Erfolg.