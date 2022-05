9 Teilnehmer sind bei allen 89 Wanderungen des MTV Förste dabei

Förste. Traditionelle Sternwanderung: Rund 900 Wanderer strömen am 1. Mai zum Jagdhaus im Westerhöfer Wald. So war’s.

Am 1. Mai nehmen rund 900 Wanderfreunde an der Sternwanderung des MTV Förste zum Jagdhaus im Westerhöfer Wald teil.

Seit 47 Jahren veranstaltet der MTV Förste jährlich zwei Volkswanderungen zum Jagdhaus im Westerhöfer Wald. Nach dem in den vergangenen beiden Jahre coronabedingt keine Wanderungen stattfanden, konnten die Veranstalter dieses Jahr endlich wieder zu einer Volkswanderung einladen. Die 89. Wanderung zum Jagdhaus fand bei optimalem Wanderwetter statt. So folgten viele Wanderer dem Aufruf zur Volkswanderung in den Westerhöfer Wald.

789 Wanderer haben sich in die Teilnehmerlisten eintragen lassen. Da sich nicht alle Wanderer in die Anmeldelisten eintragen lassen, geht der Veranstalter von mehr als 900 Teilnehmern aus. Damit ist die Wanderung eine der größten Veranstaltungen dieser Art in der gesamten Region.

116 Medaillen werden vergeben

Insgesamt konnten 116 Wandermedaillen vergeben werden. Die Medaillen mit den Motiven aus Förste und Nienstedt erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. 100 Neuwanderer konnten zum ersten Mal am Jagdhaus begrüßt werden. Neun Teilnehmer haben bisher an allen 89 Wanderungen teilgenommen. An vier Wanderer konnte die Medaille für 85 Wanderungen ausgegeben werden. Die vier jüngsten Teilnehmer waren noch keine sechs Monate alt. Der älteste Wanderer war 85 Jahre alt. Das zeigt die Beliebtheit der Veranstaltung quer durch alle Altersgruppen. Die weiteste Anreise hatten diesmal vier Teilnehmer aus der Ukraine.

Mehr als 30 Helfer des MTV Förste sorgten für das leibliche Wohl, die Anmeldung und die Verteilung der Medaillen. „An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass die Durchführung einer solchen Wanderung nur durch engagierte Vereinsmitglieder möglich ist. Einen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die eine Veranstaltung dieser Größenordnung erst möglich machen“, unterstreicht der Verein. Ein besonderer Dank gilt zudem der Freiwilligen Feuerwehr Förste, der Klosterforstverwaltung und der Firma Meiners, Garten und Landschaftsbau, die die Veranstaltung unterstützt haben. Weitere Bilder gibt es auf der MTV-Homepage unter www.mtv-foerste.de.