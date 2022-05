Osterode. Die Täter schlagen eine Fensterscheibe des Ratskellers ein und klauen Geld. Schon an den Tagen zuvor kommt es in Osterode zu eingeworfenen Scheiben.

Polizei Osterode Einbruch in Osterode: Diebe dringen in Restaurant ein

Bislang unbekannte Täter haben am 2. Mai in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 7.50 Uhr am nächsten Tag eine Fensterscheibe des Restaurants „Ratskeller“ eingeschlagen und sind in den dahinterliegenden Büroraum eingestiegen.

Dort entwenden sie eine orangene Tupperdose mit Kleingeld und einen Lotto-Schein. Anschließend entfernen sich die Täter durch das Fenster wieder vom Tatort. Die Schadenshöhe beträgt 250 Euro.

Mehrere eingeworfene Fensterscheiben in Osterode

Bereits einige Tage zuvor wurde in der Nacht vom 28. April auf den 29. April am gleichen Objekt eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeworfen. Der Sachschaden beträgt hier etwa 200 Euro.

Ebenso wurde im gegenüberliegenden Ladengeschäft im Zeitraum vom 26. April bis zum 28. April eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hier auf knapp 1.600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftaten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 zu melden.

pol