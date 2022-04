Hex, hex! Bibi Blocksberg kommt in die Stadthalle Osterode

Osterode. Am 29. April 2022 heißt es in der Osteroder Stadthalle „Alles wie verhext“ und am 30. April gibt es die letzte Runde von „Sekt and the City“.

Neue Lieder und ganz viel „Hex hex!“ wird es am 29. April in der Osteroder Stadthalle geben, denn Bibi Blocksberg will ab 16 Uhr im Musical „Alles wie verhext“ die kleinen und großen Zuschauer verzaubern.

Einen Tag vor der Walpurgisfeier im Harz dreht sich auch im Musical „Alles wie verhext!“ alles um das Walpurgisfeuer. Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, soll auf dem Blocksberg, zusammen mit ihrer Mutter Barbara und Oma Grete das große Walpurgisnacht-Feuer entfachen. Aber was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates bloß dazu sagen, wenn dort alles schief läuft? Wird es den Hexen der Familie Blocksberg an diesem „verhexten“ Tag gelingen, das Walpurgisnachtfeuer wie vorgesehen zu entzünden? Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar dabei helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und große Hexen ab vier Jahren in Kostümen sind herzlich willkommen. Das Bibi Blocksberg-Musical „Alles wie verhext!“, original und exklusiv vom Cocomico Theater aus Köln, soll laut Veranstalter für einen „hexischen Spaß“ für die ganze Familie sorgen.

Am Tag darauf, also Samstag, dem 30. April, läutet dann die Comedy-Revue „Sekt and the City“ mit ihrem Programm in der Stadthalle die „letzte Runde“ ein. Beginn ist 20 Uhr. Mit ihrem vierten und finalen Programm ziehen die drei Frauen mit Mumm von „Sekt and the City“ das Tempo noch einmal an und drehen ihre gemeinsame letzte Runde. 50 ist das neue 30 – frau ist so jung, wie sie sich fühlt! Aber sag das mal der Schwerkraft, heißt es seitens des Veranstalters. Ab in den Sterne-Luxus-Club – „all inclusive“ heißt die Devise. Raus aus dem Arbeitsfummel – rein in den Bikini! Doch aus der Vollrauschbuchung wird kein Erholungsurlaub!

Tickets sind erhältlich an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode unter 05522/91680-10 oder unter www.osterode-stadthalle.de im Ticket-Shop.