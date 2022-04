Osterode: Getarnte Diebe stehlen Zigaretten für tausende Euro

Am Freitag, 8. April, in der Zeit zwischen 16 und 18.30 Uhr, verschafften sich mindestens zwei als Kunden „getarnte“ Täter Zugang in den Verwaltungstrakt eines Supermarktes in der Lindenstraße in Osterode.

Dort entwendeten sie ein Laptop sowie diverse Stangen Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie verließen die Örtlichkeit mit dem Diebesgut durch ein Fenster zum Parkplatz des Supermarktes.

Die Polizei Osterode sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge insbesondere auf dem Parkplatz bemerkt haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Osterode unter der Telefonnummer 05522/5080.