Osterode. Die Ausstellung „Der menschliche Körper“ ist Mitte April 2022 in der Stadthalle Osterode zu sehen.

Ausstellung Lernen von den Toten: Besondere Ausstellung in Osterode

Vom 15. bis 18. April ist in der Stadthalle Osterode eine besondere Ausstellung zu erleben. Es geht um den menschlichen Körper.

„Der menschliche Körper – lernen von den Toten“ ist sie überschrieben und hat sich der Aufgabe gewidmet, anatomisches Wissen an interessierte Besucher, insbesondere an Schulklassen, zu vermitteln. Aber auch für Mediziner, Pflegekräfte und andere wird die Ausstellung empfohlen. Grundlage hierfür ist die umfangreiche Sammlung von Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Organen und Moulagen. Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Exponaten der Wissensvermittlung. „Die anatomische Ausstellung befasst sich mit sämtlichen lehrplangerechten Themen der Klassenstufen 6 bis 12 und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterbildung in medizinischen Berufen“, erklärten die Ausstellungsmacher. Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 18 Uhr durchgehend Geöffneten.

Die Ausstellungen verzichtet bei der Präsentation der Ganzkörperexponate bewusst auf reißerische, unnatürliche Posen und auf Effekthascherei. Die plastinierten Exponate sind eine Leihgabe der Firma Corcoran Laboratories, Michigan (USA), dem führenden amerikanischen Hersteller medizinischer Präparate für medizinische Fakultäten.