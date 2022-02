Forscher finden seltenen Käfer und Schmetterling in Osterode

Im Jahr 2021 hatte die Nabu Gruppe Osterode unter Projektleiter Wolfgang Rackow ein Artenerfassungsprogramm gestartet. Auf dem rund 50 Hektar großen Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes des Panzergrenadier-Bataillons 12 in Osterode der Nabu-Stiftung wurde schon nach Übernahme im Jahr 2000 begonnen Pflanzen und Vögel zu kartieren. Dies wurde auch im Jahr 2021 fortgesetzt, jetzt kamen aber die Säugetiere, Tagfalter und Käfer in der Untersuchung dazu.

270 Käferarten nachgewiesen

Einige der führenden Käferspezialisten aus Niedersachsen, Ludger Schmidt und Dr. Peter Sprick aus dem Raum Hannover, haben rund 270 verschiedene Käferarten nachgewiesen. „Mit dem Fund des Rüsselkäfers Donus tessulatus haben wir eine neue Art für ganz Niedersachsen gefunden“, freut sich Dr. Peter Sprick, „wobei die Art wahrscheinlich durch die Klimaveränderung zugewandert ist.“

Faszinierende Funde

Die meisten Käfer haben keine deutschen Namen, so dass der wissenschaftliche Name weltweit für alle Spezialisten von Laufkäfern, oder wie der Entomologe sagt, Carabiden, gleich ist. Weitere seltene Rüsselkäfer wie der „Ceratapion penetrans“, der im Eichsfeld 2020 erstmalig nachgewiesen wurde, und „Olibrus bimaculatus“ der schon einmal 2017 bei Nüxei festgestellt worden war, sind faszinierende Funde. Bemerkenswert war ebenfalls, wie Dr. Sprick ausführt, dass die seltenen Käfer an den geschotterten Wegen gefunden worden und das Grünland, was von Schafen beweidet wird, nur eine geringe Anzahl an Arten erbrachte.

Seltener Schmetterling

Da Käferspezialisten immer schauen was sich bewegt, kam noch ein weiterer Erstnachweis für Niedersachsen hinzu, nämlich der Zweibrütige Würfel-Dickkopffalter „Pyrgus amoricanus“, der an verschiedenen Fingerkrautarten lebt. Die 1. Vorsitzende des Nabu Osterode, Gabriele Hofmann, ist allen Mitwirkenden Personen dankbar für Ihren ehrenamtlichen Einsatz. Eventuell, so gab die Vorsitzende bekannt, soll eine Fortführung von Kartierungen für andere Tierarten erfolgen.