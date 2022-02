Jukebox Heroes bringen Glam Rock in die Stadthalle Osterode

Ursprünglich sollten sie am 8. Januar dem Publikum in der Osteroder Stadthalle mit Seventies-Klassikern einheizen, doch die Show musste verschoben werden. Jetzt heißt es hier Glam Rock pur mit den Jukebox Heros am Sonntag, 6. März 2022 ab 18 Uhr.

Jeff Brown, ehemaliges Mitglied von „The Sweet“, gründete die Band 2005. Die Idee der Gruppe war, eine Band von Original Glam Rock-Superstars mit langjährigen Mitgliedern bekannter Glam Rock-Bands zu präsentieren und eine Show von Seventies-Klassikern zu liefern, die Musikgeschichte geschrieben haben.

Stars der 70er-Jahre

Jukebox Heros setzt sich zusammen aus den Stars der Zeit: Jeff Brown (Sweet), Phil Hendriks (Bay City Rollers), Ian Twynham (Mud), Pete Phipps (Glitterband), Philip Wright (Paperlace) und Dave Major (T-Rex).

Songs wie „Ballroom Blitz“, „Fox On The Run“, „My Oh My“, „Bye Bye Baby“, „Chicago Night Died“, Get It On” und „Hot Love“ sollen das Publikum in Zeiten von Glitter und Glamrock katapultieren.

Karten in Osterode

Karten gibt es unter anderem an der Konzertkasse Osterode, Service-Center Harzkurier, Gipsmühlenweg 2 – 4, Osterode, Telefon 0531 / 16606 und in der Stadthalle Osterode, Dörgestr. 28, Osterode, Telefon 05522 / 91680-10.