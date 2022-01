In eigener Sache

In eigener Sache Der Harz Kurier hat ab sofort eine neue Redaktionsleitung

Der Harz Kurier hat ab dem 1. Januar 2022 eine neue Redaktionsleitung. Die Spitze der Redaktion in Osterode übernimmt eine Frau, die aus Osterode stammt und nun beruflich in die alte Heimat zurückkehrt: Svenja Paetzold-Belz wechselt von der Goslarschen Zeitung zum Harz Kurier. Sie wird im neuen Jahr das elfköpfige Redaktionsteam übernehmen und die gut aufgestellte Lokalzeitung in die digitale Zukunft führen.

Der bisherige langjährige Redaktionsleiter Rainer Härtl hat seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen schon länger ruhen lassen. „Ich freue mich sehr, dass wir für den Harz Kurier eine junge und so engagierte Redaktionsleiterin gefunden haben, die ganz genau weiß, dass die Zukunft im Journalismus im Digitalen liegt und dafür große Expertise mitbringt. Herzlich willkommen zurück in Osterode, liebe Svenja Paetzold-Belz! Und Rainer Härtl danke ich sehr für seinen bisherigen Einsatz für den Harz Kurier, der durch sein nachhaltiges Wirken beste Voraussetzungen für die kommenden Herausforderungen hat“, freut sich Christian Klose, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, über den jungen und digitalen Neustart in Osterode.

Rainer Härtl war mehr als 20 Jahre lang Teil der HK-Redaktion

Die 33-jährige Svenja Paetzold-Belz folgt auf Rainer Härtl, der seit Oktober 2015 die Harz Kurier-Redaktion teamorientiert und kompetent sowie mit hohem Engagement geführt hat. Härtl gehörte der Redaktion seit mehr als 20 Jahren an. Nach dem Einsatz als Redakteur in der Lokalredaktion Herzberg sowie als verantwortlicher Sportredakteur übernahm er mit Einführung des Nachrichtentisches im Jahre 2010 die Leitung desselben und steuerte somit die Produktion der umfangreichen Lokalseiten sowie die Kooperation mit der Goslarschen Zeitung, der Mantelredaktion in Braunschweig und der Anzeigenabteilung.

Rainer Härtl gehörte der Redaktion des Harz Kurier in verschiedenen Positionen mehr als 20 Jahre lang an. Foto: Mark Härtl / HK-Archiv

Mit seiner Ernennung zum Chef vom Dienst (CvD) und zum stellvertretenden Redaktionsleiter oblag ihm in der Folge auch die Organisation der Redaktion und die Struktur der Zeitung, bis die Geschäftsführung des Braunschweiger Zeitungsverlages im Oktober 2015 Härtl zum Redaktionsleiter berufen und ihm die Gesamtverantwortung für die Lokalredaktion offiziell übertragen hatte. In die anschließenden sechs Jahre fielen unter anderem die begleitende Berichterstattung über die Kreisfusion im Jahre 2016 sowie die initiierte Kooperation mit dem Göttinger und Eichsfelder Tageblatt.

Nach einer längeren Erkrankung wird Rainer Härtl ab dem neuen Jahr für die Funke Harz Kurier GmbH nicht mehr operativ tätig sein, sondern sich vornehmlich auf seine weitere Genesung konzentrieren und dann in den Ruhestand gehen.

Ihr erster Artikel ist Svenja Paetzold-Belz noch immer in Erinnerung

„Züchter präsentierten ,vorzügliche‘ Kaninchen in der TSV-Halle“: An einen ihrer ersten Artikel als Mitarbeiterin des Harz Kurier erinnert sich Svenja Paetzold-Belz noch genau. Einerseits war sie nach dem Studium zurück in Osterode und nach Jahren der freien Mitarbeit nun ein Teil der Redaktion. „Zum anderen zog ich aus der Ausstellung der Bad Sachsaer Rassekaninchen-Züchter eine Lehre, die mich bis heute begleitet: Egal wie speziell ein Thema scheint, es gibt immer eine spannende Geschichte dahinter zu entdecken, wenn man sich darauf einlässt. Meine Begeisterung für den Lokaljournalismus war geweckt. Umso mehr freue ich mich jetzt, nach fünf Jahren bei der Goslarschen Zeitung wieder zum Harz Kurier und damit in meine Heimat zurückzukehren.“

Die Zeitungsbranche steckt mitten in einem Umbruch, für den zukünftigen Weg gibt es noch keine Patentlösung. Gemeinsam mit der Redaktion einen eigenen – einen „Harzer Weg“ – zu finden, darauf freut sich die neue Redaktionsleiterin sehr. „Besonders begeistere ich mich für die Möglichkeiten, die der digitale Journalismus neben all seinen Herausforderungen mitbringt.“

Nach ihren ersten Erfahrungen beim Harz Kurier absolvierte Svenja Paetzold-Belz ein Volontariat bei der Goslarschen Zeitung, wo sie zunächst Lokalredakteurin, dann Online-Redakteurin und schließlich Leiterin der Online-Redaktion wurde. Schneller, umfassender, hintergründiger – so wünschen sich immer mehr Leserinnen und Leser den Online-Auftritt ihre Lokalzeitung. Die Ausrichtung aufs Digitale wird sich auch auf die gedruckte Zeitung auswirken – inhaltlich wie strukturell – aber ganz bestimmt nicht zum Nachteil. Vielmehr wird sie die Chance sein, noch relevantere Inhalte zu liefern.

Umbruch in der Zeitungsbranche: Harz Kurier muss Neues wagen

„Als Redaktion werden wir den Mut haben müssen, Neues zu wagen. Denn neue Generationen von Leserinnen und Lesern stellen neue Anforderungen an ihre Lokalzeitung und deren Inhalte und fordern Zeitungsmacherinnen und -macher heraus, ihre und die Rolle ihres Mediums zu hinterfragen. Das möchte ich künftig gemeinsam mit dem jungen und motivierten Team der Redaktion jeden Tag aufs Neue tun“, sagt die neue Lokalchefin in Osterode.

„Mit Svenja Paetzold-Belz haben wir eine Redaktionsleiterin gefunden, die sämtliche Voraussetzungen erfüllt, um unsere Zeitung in die Zukunft zu führen. Sie ist mit den Herausforderungen und Anforderungen des Lokaljournalismus im täglichen Umsetzen bestens vertraut, sie besitzt profunde Kenntnisse der Digitalisierung in unserer Branche und sie kennt als bodenständige Osteroderin den Südharz und Harz aus dem Effeff. Ich freue mich sehr auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit“, betont Bernd Spieß, Geschäftsführer der Funke Harz Kurier GmbH.