Blauer Bus als neues Flaggschiff

Die THW-Ostverbände Northeim, Bad Lauterberg, Clausthal-Zellerfeld und Osterode haben für ihre Werbung jetzt ein eigenes Flaggschiff. Es handelt sich um einen Linienbus der Verkehrsgesellschaft Südniedersachsen mbH in Northeim (VSN). Bereichsleiter ist Marco Tammen.

Die Auffassung, dass weiße Busse langweilig seien, äußerte er, als das THW-Team – wie in den drei Jahren zuvor auch schon geschehen – wieder Plakate verteilte und so in Northeim bei der VSN vorbeischaute. Man kam ins Gespräch und war sich schnell einig, dass sich ein zwölf Meter langer Linienbus doch als Werbefläche auch für Hilfsorganisationen besonders gut eigne. Denn auch das THW muss um Nachwuchs werben, um weiterhin gut aufgestellt zu sein und solche anspruchsvollen Einsätze wie in den Hochwassergebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und das Schneechaos Anfang des Jahres in dieser Region bewältigen zu können.

Sponsoringvereinbarung

Gesagt, getan – so setzte sich die Regionalstelle Göttingen mit dem Betriebsleiter Marco Tammen zusammen und klärte sowohl den Ablauf als auch die Finanzierung. So wurde eine Sponsoringvereinbarung für drei Jahre geschlossen und ein Partner für die Umsetzung der großflächigen Folierung gesucht.

Der Rahmenvertragspartner der VSN, die Kern GmbH aus dem im Saarland gelegenen Bexbach, konnte für den Auftrag gewonnen werden. Sie verwandelte die von Mitarbeitern der Verkehrsgesellschaft strahlend weiß polierten Bus mit der informativen, vom THW entworfenen, insgesamt 62 Quadratmeter umfassenden Werbefolie in einen blauen Hingucker, der jetzt ganz offiziell auf das Gelände des THW Osterode zur Vorstellung rollte. Fahrgäste waren Marco Tammen und Busfahrer Bernd Klapproth aus Willensen.

Als Zeichen des Dankes dafür, diese rollende Werbefläche für drei Jahre kostenlos nutzen zu dürfen, überreichten Jan Köllen, Leiter der Regionalstelle Göttingen, und Anne Richter, Sachbearbeiterin Ehrenamt, einen gut gefüllten Präsentkorb und einen Kalender für 2022, der monatlich Einblicke in die Arbeit des THW im Regionalbereich Göttingen geben wird.

Der blaue Bus wird ab sofort überwiegend auf den Linien 440 (Osterode-Clausthal-Zellerfeld), 460 (Osterode-Bad Grund-Clausthal-Zellerfeld), 462 (Osterode-Kamschlacken), 463 (Osterode-Eisdorf-Badenhausen-Gittelde) und 465 (Osterode-Förste-Dorste-Katlenburg) eingesetzt. Die mobile Außenwerbung soll auf die aktuelle Kampagne des THW zur Helfergewinnung aufmerksam machen. „Deine Zeit ist jetzt!“ lautet sie und will junge Menschen dazu einladen, sich aktiv als Helferin oder Helfer in einem der zehn Ortsverbände im Regionalbereich Göttingen zu engagieren oder einen Bundesfreiwilligendienst (BDF) beim THW zu absolvieren.

Breitgefächertes Angebot

„Welche Ausbildung Sie mitbringen oder welchen Beruf Sie ausüben, auf Ihre Erfahrung wird im THW gerne gebaut. Bevor es in den Einsatz geht, absolvieren alle THW-Einsatzkräfte die Grundausbildung“, wirbt die Organisation. „Das THW hält ein breitgefächertes Angebot bereit und auf Sie wartet ein spannendes Hobby mit vielen Herausforderungen.“ Wer daran Interesse hat, der melde sich unter jetzt.thw.de oder thw-bufdi.de.