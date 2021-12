Volksbank im Harz unterstützt 68 Vereine mit fast 67.000 Euro

Die Verteilung der Reinerträge des Gewinnsparens ist bereits als eine Traditionsveranstaltung zum Jahresende bei der Volksbank im Harz eG etabliert. Auf die offizielle Vergabe der Reinerträge hat die Volksbank im Harz leider auch in diesem Jahr, coronabedingt, verzichten müssen. „Selbstverständlich wurden die zahlreichen Vereine und Organisationen trotzdem mit den Mitteln aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens auch in diesem Jahr unterstützt“, so die Vorstandsmitglieder.

Seit 66 Jahren zählt das Gewinn-Sparen zu den attraktivsten Lotterien und ist somit ein Klassiker, der Spannung und Sparen miteinander verbindet. Und das geht ganz einfach: Von jedem Los in Höhe von fünf Euro werden vier Euro gespart, ein Euro ist das Losentgelt für die Lotterie.

Es gibt Geldgewinne zwischen vier Euro und 25.000 Euro. Außerdem finden Zusatz- und Sonderverlosungen mit Sachpreisen statt. Doch nicht nur die Gewinnsparer profitieren von den Gewinnsparlosen, denn ein Teil des Losentgeltes, der sogenannte Reinertrag, fließt in gemeinnützige, kulturelle sowie soziale Projekte und Institutionen in die Region.

„Insgesamt konnten wir in diesem Geschäftsjahr ein Gesamtbetrag von 66.900,69 Euro an 68 Vereine ausschütten“, so Torsten Janßen, Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz. Die Scheckübergaben fanden im kleinen Rahmen mit Vertretern aus den Vereinen in der Bank oder direkt vor Ort statt. So konnten sich die Vereine über neue Trikots, Schutzbekleidung, Musikinstrumente, Geräte und vieles mehr freuen.

„Es ist für uns wichtig, den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren, etwas zurückzugeben und diese wertvolle Arbeit zu würdigen“, betont Norbert Gössling, Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz eG.