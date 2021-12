Grüne im Altkreis Osterode wählen neuen Vorstand

Der Ortsverband der Grünen im Altkreis Osterode hat auf seiner Jahreshauptversammlung seinen Vorstand neu gewählt. Neu als Sprecherin im Vorstand ist jetzt Katharina Euteneier aus Bad Sachsa. Björn Bühring aus Herzberg wurde ebenso als Sprecher bestätigt wie die Osteroderin Almut Mackensen als Sprecherin.

Als Beisitzer wurden Susanne Klein (Osterode) und Christian Voigt­ (Bad Grund) neu gewählt und Anja Bengsch (Osterode), Doris Köplin (Scharzfeld), Wolfgang Hypko, und Wolfgang Schubert (beide Osterode) bestätigt.

Zu Gast auf der Versammlung war die frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Karoline Otte, die der Versammlung mitteilte, dass zur Zeit ihr Wahlkreisbüro in Osterode in der Johannistorstraße eingerichtet wird. Birgit Montag als Kreisvorstandssprecherin der Grünen in Göttingen erklärte, dass sie den Kontakt zum Beispiel durch Besuche pflegen wolle.

30 Jahre engagiert

Verabschiedet wurde Raymond Rordorf als langjähriges Vorstandsmitglied. Wolfgang Hypko dankte ihm für sein 30-jähriges Engagement bei den Grünen im Altkreis Osterode. Er stellte zudem die Entwicklung der Grünen in Osterode kurz dar, die maßgeblich von Rordorf getragen wurde. Almut Mackensen gab einen Jahresrückblick der Themen, die im Verlauf 2021 in der politischen Arbeit des Ortsverbandes wesentlich waren. Dazu zählen unter anderem der Bahnfernverkehr für den Harz, der Schutz der Gipskarstnaturlandschaft sowie Verbesserungen für den Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr.

Auch der jetzt neu gewählte Vorstand will diese Themen weiter verfolgen sowie weiterhin auch den Ausbau der Erneuerbaren Energien vor Ort und die Beachtung der Gefahr durch rechtsextremistische Gruppierungen für Gesellschaft und Demokratie.