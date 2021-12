Wetterdienst warnt vor Orkanböen auf dem Brocken

An mehreren Stellen auf dem Heinrich-Heine-Weg sind Bäume ins Bachbett gestürzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch vor Orkanböen auf dem Brocken. Für Bereiche oberhalb von 1.000 Metern über Normalnull gilt ab dem Nachmittag sogar die höchste Warnstufe 4 für Windgeschwindigkeiten zwischen 130 und 160 Kilometern pro Stunde.

Harzer Schmalspurbahnen: Keine Züge zum Brocken

Bereits am Dienstag war es zu Unwetterwarnungen gekommen, in deren Folge die Harzer Schmalspurbahnen den Verkehr zum Brockenbahnhof eingestellt hatten. Auch am Mittwoch fahren keine Züge auf den Brocken, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt.

Nationalpark Harz: Wanderweg durchs Ilsetal gesperrt

Bereits am Dienstag meldete die Harzer Nationalparkverwaltung, dass der Wanderweg durch das Ilsetal zu den Ilsefällen, der sogenannte Heinrich-Heine-Weg, gesperrt werden musste, „weil dort mehrere Bäume umgestürzt sind oder drohen, umzustürzen und auf den Weg abzurutschen. Zudem wurde der Weg durch einen Hangrutsch beschädigt. Es wäre aktuell lebensgefährlich, dort zu wandern.“ Verkehrssicherungsmaßnahmen würden derzeit geprüft.

Die Warnungen des DWD gelten vorerst bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden.

jlk