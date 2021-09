Gesang und leichtfüßige Show: Maybob kommt nach Osterode

Osterode. Die Gruppe Maybob ist für ein Konzert am 18. September zu Gast in der Stadthalle in Osterode.

Vier Mikrofone, deutsche Texte und bestes Entertainment: Das verspricht die Gruppe Maybob bei ihrem Auftritt am Samstag, dem 18. September, ab 20 Uhr in der Osteroder Stadthalle.

Schon seit vielen Jahren sind die vier a cappella Musiker gerngesehene Gäste in Osterode. Nachdem das ursprünglich 2020 geplante Konzert aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals verschoben wurde, findet es nun endlich statt. Alle Maybebop-Fans können sich wieder auf einen hochkarätigen Gesang und eine leichtfüßig-witzige Show freuen.

Die Jungs von Maybob langweilen sich einfach schnell. Deswegen suchen sie ständig nach neuen Herausforderungen, um sich bei Laune zu halten und das Publikum zu überraschen. „Es gibt kein Drehbuch, jeder Abend ist unverbraucht und einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment. Alles, nur kein Stillstand“, erklären die Verantwortlichen. Dass die vier Berufssänger, ganz nebenbei, stimmliche Präzision in Perfektion liefern, ist inzwischen durch zahlreiche Preise und Auszeichnungen dokumentiert. So zählten sie zu den Finalisten oder Gewinnern aller wichtigen deutschen Musikwettbewerbe wie John Lennon Talent Award, Jugend kulturell, New Talents oder Winning Jazz. Ihre CD-Produktion „Weihnacht“ wurde in den USA sogar als beste a cappella-Xmas-CD der Welt prämiert.

Tickets sind erhältlich an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode, 05522/91680-10 oder im Ticket-Shop unter: www.stadthalle-osterode.de.