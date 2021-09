Grüne: Konzept für Klimaschutz entwickeln

Derzeit bilden Bündnis 90/Die Grünen und die SPD im Osteroder Stadtrat die Mehrheitsgruppe, wobei sich die Grünen eine Fortsetzung der guten, vertrauensvollen und fruchtbaren Zusammenarbeit vorstellen können. So konnte zum Beispiel auf Initiative der Grünen am Rathaus eine überdachte E-Bike-Halt- und Ladestation errichtet werden. Ebenso habe sich die Fraktion erfolgreich dafür eingesetzt, dass die städtischen Grünflächen insektenfreundlicher und naturnäher gestaltet und gepflegt werden, teilt die Partei mit.

Um dem Klimawandel entschieden entgegenzuwirken, setzt die Partei auf einen forcierten Ausbau von erneuerbaren Energien an geeigneten Standorten und die Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes für Osterode. Es gelte, den Umwelt- und Naturschutz noch deutlicher zu berücksichtigen, etwa durch eine klima- und standortgerechte Aufforstung des Stadtwaldes. In der Stadtplanung soll es um mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und Klimaanpassung gehen durch Entsiegelung und mehr Grün- und offene Wasserflächen. Im Landesraumordnungsprogramm sollen keine neuen Vorrangflächen für den Gipsabbau ausgewiesen werden, um den Verlust für die Artenvielfalt zu verhindern und auch um die Belastungen für die Anwohner durch den Gipsabbau zu verringern. Der Ausbau einer klimafreundlichen Mobilität steht für die Grünen Kandidaten im Mittelpunkt. So werden sie sich für eine weitere Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, mit sicheren und komfortablen Radwegen und ausreichend Abstellmöglichkeiten einsetzen. Ebenso von Bedeutung ist für sie der schnelle Ausbau des regionalen und überregionalen öffentlichen Personenverkehrs. Dazu gehört auch ein gut durchdachtes Konzept für die Neugestaltung des Haltepunktes Osterode Mitte für Bahn, Bus, Rad, Taxi und Pkw. Der Fußverkehr soll gefördert werden, zum Beispiel durch weitere Verkehrsberuhigung und sichere Schulwege. Ein weiterer Schwerpunkte ist die Belebung der Innenstadt insbesondere durch eine Zukunftswerkstatt unter Mitwirkung von engagierten Bürgern, Einzelhandel, Verwaltung und Politik und der Beteiligung im Rahmen des Fachwerk5Ecks.

Für selbstverständlich halten die Grünen eine Verstärkung der Förderung von Kindern, Jugend und Familien. Dazu gehört unter anderem gutes und gesundes Essen mit hohem Bio- und Regionalanteil in Grundschulen und Kitas. Die Kandidaten wollen sich verstärkt für die Schaffung von bezahlbarem und Wohnraum für alle Generationen einsetzten. Bei allen politischen Entscheidungen werden sie zudem das 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen im Blick haben.

Die Kandidaten der Grünen für den Stadtrat Osterode

Im Wahlbereich 1: 1. Almut Mackensen, 2. Wolfgang Schubert, 3. Claudia Leonhardt, 4. Anja Bengsch, 5. Martin Struck

Im Wahlbereich 2: 1. Johanna Wehmeyer, 2. Reiner Schenk, 3. Wolfgang Hypko, 4. Gabriele Struck

Ortsrat Freiheit: Wolfgang Hypko