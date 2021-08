THW Osterode übt Theorie und Praxis des Feldlageraufbaus

Osterode. Einsatzkräfte des THW Osterode beteiligten sich an der Bereichsausbildung zur Notversorgung. Die Themen waren vielseitig.

Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) Osterode am Harz nahmen kürzlich an der Bereichsausbildung der Regionalstelle Göttingen zum Thema Fachgruppe Notversorgung & Notinstandsetzung teil.

Der ehemalige Wasserübungsplatz in Hann. Münden bot hierzu gute Bedingungen zum Aufbau eines Feldlagers. Die Übung stand noch ganz unter dem Eindruck der aktuellen Flutkatastrophe, deren Folgen noch lange Zeit nicht überwunden sein werden. Während an der Ahr und dem Nürburgring noch etliche Helfende aus Osterode im Einsatz sind, fand eine Ausbildung für die Fachgruppe Notversorgung & Notinstandsetzung statt. Einsatzkräfte von sieben Fachgruppen aus dem Regionalbereich beteiligten sich an der Ausbildung das Wochenende über.

Feldlagerbau beinhaltet viele Themen

Ein neuer Lkw diente hierbei als Transportfahrzeug für Material und Einsatzkräfte. Die Themen waren vielseitig und behandelten die Theorie und Praxis des Feldlageraufbaus. Dazu gehören Zeltaufbau, Einrichten und Betreiben von Notunterkünften, Schlafmöglichkeit für Einsatzkräfte, Aufbau Beleuchtung und Energieversorgung des Feldlagers, Lagerung und Lagermöglichkeiten sowie sinnvolle Trennung von Gefahrstoffen und anderen Verbrauchsmaterialien, Bau eines Gefahrstofflagers (Standort, Sicherheit, Brandschutz), Treibstoffversorgung, Treibstoffversorgung im Gelände, Umweltschutz, Betankung,, Außenbordmotor, Lkw, Gefahrgut und Ladungssicherung, Kanister der Tankanlage.

Außerdem erfolgte eine Ausbildung zum Thema „Fahren auf dem Wasser“: Bootsbedienung und Arbeitsschutz, Bootsausstattung, Fortbewegungsarten manuell (Paddeln), Aufgaben von Bootsleuten und Besatzung.

Der Ortsverband Osterode nahm mit mehreren Helfenden und einem Fahrzeug an der Ausbildung teil.