Hochwasserhilfe: THW Osterode leistet 328 Einsatztage – bisher

Osterode. THW Ortsverband Osterode zieht Zwischenbilanz zum Einsatz in den Hochwassergebieten in Deutschland. Immer wieder kommt es zu belastenden Situationen.

Seit dem 15. Juli sind Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Anfangs bestand eine der Aufgaben aus dem Abpumpen der Wassermengen.

Seit dem 15. Juli sind Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) pausenlos in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Rheinland-Pfalz (RLP) im Einsatz. Die Einsatzkräfte aus dem Ortsverband Osterode erhielten um 4.16 Uhr den Auftrag zur Unterstützung der Kräfte vor Ort, nachdem eine schwere Unwetterlage große Teile des Landes NRW sowie RLP unter Wasser gesetzt und verwüstet hatte. Helfer aus dem Ortsverband Osterode befinden sich teilweise immer noch vor Ort. Auch Folgeeinsätze sind nicht ausgeschlossen.

„328 Einsatztage hat das THW Osterode am Harz bisher insgesamt für diese Wetterlage geleistet. Diese Einsatzzeit übertrifft die durchschnittliche Jahresleistung des Ortsverbandes jetzt schon, und der Einsatz läuft noch“, erklärt Stefan Riemke vom THW Ortsverband. Für den Ortsbeauftragten des THW, Carsten Schmidt, sei es somit an der Zeit für einen kleinen Zwischenbericht aus Sicht des Ortsverbandes Osterode.

Unterstützung und Aufbau

NRW: Einsätze wurden gefahren um zum Beispiel Keller aus Altenheimen auszupumpen und andere Einheiten zu unterstützen (Zugtrupp, Bergung).

RPL: Aufbau und Betrieb des Bereitstellungsraums Führungsstelle (Fachzug Führung & Kommunikation).

RPL: Aufbau und Betrieb des Bereitstellungsraums Stelle Belegung (Technischer Zug, OV-Stab).

RPL: Unterstützung Führungsstelle Feldlager (OV-Stab).

RPL: Shuttle-Service zum Austausch von Helfenden von der Einsatzstelle zum Ortsverband und zurück.

Kräfte des THW Niedersachsen, der Bundeswehr und viele weitere kümmern sich Hand in Hand um die Logistik. Foto: Div. Einsatzkräfte / THW

Der Einsatz dauert noch an. Voraussichtlich wird er bis Ende September laufen. Anfangs noch mit dem Schwerpunkt Rettung und Bergung, nun immer mehr Aufbau und Instandsetzung von Infrastruktur. „Das heißt, noch keine Entspannung für den Ortsverband. Auch in den kommenden Wochen werden immer wieder Einsatzkräfte ins Schadensgebiet entsendet. Wir werden weiter berichten“, erklärt Stefan Riemke vom THW Ortsverband.

Belastende Situationen

Mit mehr als 4.000 Kräften aus allen Landesverbänden ist das THW im aktuellen Unwettereinsatz. „Insgesamt erleben die THW-Kräfte bei ihrem Einsatz immer wieder belastende Situationen – wie hier in den Katastrophengebieten anfangs bei der Menschenrettung. Diese Eindrücke müssen sie jedoch nicht alleine verarbeiten. Das THW hat mehrere Einsatznachsorge-Teams im Einsatz, die zusammen mit den Einsatzkräften das Erlebte aufbereiten und ihnen Hilfe und Unterstützung anbieten“, heißt es im offiziellen Zwischenbericht der Bundesanstalt des THW.

Die Kräfte aus Osterode sind beteiligt am Betrieb des Bereitstellungsraumes für ca .5.000 Einsatzkräfte auf dem Nürburgring. Foto: Div. Einsatzkräfte / THW

Schmidt unterstreicht: „Als Ortsbeauftragter des THW Osterode am Harz kann ich mich nur bedanken. Bedanken bei den Einsatzkräften, die alles stehen und liegen gelassen haben zuhause um selbstlos in den Einsatz zu fahren und zu helfen. Bedanken bei den Arbeitgebern und den Mitarbeitern, die die Arbeit unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte übernommen haben und die Einsatzkräfte für den Einsatz freigegeben haben. Bedanken bei den Familien, Freunden und Bekannten der Einsatzkräfte, die in der Einsatzzeit unterstützen und den Einsatzkräften den Rücken freihalten.”

Informationen zur Mitarbeit im THW Ortsverband Osterode unter: www.thw-osterode.de/mitmachen. Weitere Informationen über das THW: www.thw.de/DE/THW/Bundesanstalt/bundesanstalt_node.html