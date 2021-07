BBS II Osterode verabschiedet einen besonderen Jahrgang

Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre 200 Absolventinnen und Absolventen der vollzeitschulischen Bildungsgänge, die zum Erwerb einer Berufsqualifizierung und/oder einer Erhöhung des allgemeinbildenden Abschlusses führten. Dieses Format wurde gewählt, da die ursprüngliche Verabschiedung in der Stadthalle für alle Bildungsgänge coronabedingt nicht umzusetzen war. Dafür konnten aber viele kleine intime Zeugnisverleihungen stattfinden.

Den Beginn machten die Berufsfachschule Altenpflege und die Fachschule Heilerziehungspflege. Sie wurden im kleinen Rahmen am Standort Leege verabschiedet. Für beide Bildungsgänge war es ein besonderes Ereignis, da es die vorletzten „klassisch“ ausgebildeten Altenpfleger/innen sind. Denn im übernächsten Schuljahr werden die ersten generalisierten Pflegefachkräfte verabschiedet.

Für die dreijährige Fachschule der Heilerziehungspfleger/innen war es ebenfalls eine bemerkenswerte Verabschiedung, da die Absolventen in Hannover und Berlin aktiv für die Vergütung ihrer Ausbildung gekämpft haben. Ab kommendem Schuljahr wird für kommende Auszubildende das Meister-Bafög gewährt.

Leider unbekannte Berufsgruppe

Diesen Weg begleitete der Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne, der den Heilerziehungspfleger/innen zum Abschluss gratulierte. Er hob die Bedeutsamkeit dieser leider unbekannten Berufsgruppe hervor und dankte ihnen für ihr Engagement auf diesem politischen Weg und für ihre geleistete Arbeit am Menschen in ihrem Berufsfeld.

Am Zeugnisverleihungstag wurden parallel an den Standorten Neustädter Tor und an der Leege die weiteren Bildungsgänge verabschiedet. An der Leege wurden die Sozialpädagogischen Assistenten des Quereinstieges sowie die Pflegeassistenten verabschiedet.

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule



Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule



Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

Bildergalerie- Entlassfeier an der BBS II Osterode Die BBS II Osterode verabschiedete in diesem Jahr an drei Tagen ihre insgesamt 200 Absolventen aus zwölf Klassen. „Ein besonderer Jahrgang“, schreibt die Schule, „die Absolventinnen und Absolventen haben alle Hürden und Herausforderungen gemeistert und können stolz auf sich sein. Alles Gute für die Zukunft.“ Foto: BBS II Osterode / Schule

In einem größeren Rahmen wurden die Fachschüler der Sozialpädagogik, die Fachoberschüler und die Sozialpädagogischen Assistenten bildungsgangspezifisch in der Kurt-Schröder-Halle verabschiedet. Dr. Carsten Wehmeyer, Schulleiter der BBS II Osterode, hob bei den Absolventen der Fachschule Sozialpädagogik die Besonderheit dieses Bildungsganges hervor. Denn die neuen staatlich geprüften Erzieher/innen erwarben nicht nur ihre Berufsqualifizierung und die Fachhochschulreife, sie erhielten ebenfalls den Bachelor Professional, der europaweit anerkannt ist.

Beitrag für Entwicklung von Kindern

Zudem betonte der Schulleiter, dass die Kinder und Jugendlichen das Wichtigste in unserer Gesellschaft seien und die nun ausgebildeten Fachkräfte einen entscheidenden Beitrag für deren Entwicklung leisten würden.

BBS II Osterode – Die Klassenbesten 2021 B7LAP18, Berufsfachschule (BFS) Altenpflege: Ann-Katrin Hendorf (Durchschnitt 1,3) B7LSP19A, BFS Pflegeassistenz: Sophia Augustin (1,6) B7LSP19B, BFS Pflegeassistenz: Jessica Pöplau (2,5) B7QAM19A, BFS Sozialpädagogische Assistenz: Tim Schwarze (1,8) B7QAM19B, BFS Sozialpädagogische Assistenz: Leslie Marie Mahlert (1,5) B7QAM19C, BFS Sozialpädagogische Assistenz: Jenny Wiezoreck, Lara Zimmermann (1,6) B7QAM19D, BFS Sozialpädagogische Assistenz: Timon Kurz (1,4) F2LHE18, Fachschule Heilerziehungspflege: Alexander Wedler (1,2) F2QM19A, Fachschule Sozialpädagogik: Nele Große (1,8) F2QM19B, Fachschule Sozialpädagogik: Joelina Dittmar, Hannah Niehus, Marilena Scholz (alle 1,5) FOQ19, Fachoberschule Sozialpädagogik: Lara Fischer (2,3) FOGG19, Fachoberschule Gestaltung, Gesundheit und Pflege: Jaqueline Eberlein (1,8), Zoe Lisson (1,7)

Im Anschluss richtete auch Kühne seine Glückwünsche an die staatlich geprüften Erzieher und dankte diesen für die Auswahl ihres Berufes, der sehr herausfordernd, aber unverzichtbar sei. Die Absolventen der Fachschule Sozialpädagogik vermitteln Werte, begleiten und unterstützen Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg.

Der Landtagsabgeordnete Karl Heinz Hausmann richtete seine Grüße an die Absolventen der Sozialpädagogischen Assistenz und dankte diesen für ihre Arbeit mit den Kleinsten unserer Gesellschaft und für ihr Durchhaltevermögen in der Pandemie. Zudem betonte Hausmann, dass gerade die Pandemie gezeigt habe, dass diese Berufsgruppe eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Systems sei.

Die Redner der Schülerschaft zeigten in vielfältiger Weise auf, dass die vergangenen zwei Jahre eine Herausforderung waren. Präsenzunterricht, Homeschooling und wieder Präsenz brachten Höhen und Tiefen mit sich. Dennoch waren sich alle einig – es bleiben die Höhen und die Erkenntnis über sich hinausgewachsen und auch ein wenig enger zusammengewachsen zu sein.