Bunter Ferienspaß mit Ferienpass im Altkreis

Osterode. Noch sind Anmeldungen in den meisten Städten und Gemeinden im Altkreis möglich.

Den Spaß in den Ferien sollte Covid-19 den Kindern nicht nehmen. Dafür sorgen die Jugendpflegen. Obwohl es vielerorts gar kein Ferienpass-Heft gibt, haben die Verantwortlichen ein dickes Programm aufgelegt. Darin müssen die Kinder zwar auf die Ausflugsfahrten in die Ferienparks verzichten, doch das sollte den Spaß nicht bremsen.

Überall gibt es Angebote: Basteln, Wandern, Sport, ein Besuch bei der Polizei, Esperanto oder Nachtaktionen und tierische Erlebnisse sorgen für Gaudi in den Ferien. Hinzu kommt in Herzberg freier Eintritt in die Freibäder und einiges mehr. Die Kinder haben die Qual der Wahl.

Osterode

Den Ferienpass gibt es schon länger, er kostet einen Euro. Angebote gibt es vom 22. Juli bis zum 1. September. Die Anmeldefrist ist schon abgelaufen. Allerdings gibt es ab dem 19. Juli Restplätze. Um sich online anmelden zu können, müssen die Kinder einen Ferienpass kaufen. Infos auf ferienpass.osterode.de.

Herzberg

Den Ferienpass gibt es online. Kinder können sich auf der Homepage der Stadt Herzberg über das Programm informieren und sich auch anmelden. Ab dem 22. Juli wird es sechs Wochen lang jeden Tag Programm geben. Geplant ist außerdem eine Abschlussveranstaltung. Weiterhin gibt es freien Eintritt in die drei Freibäder am Jues, in Sieber und in Lonau.

Bad Lauterberg

In der Kneippstadt gibt es einen Ferienpass in Papierform seit Montag, 12. Juli. Schüler bekommen ihn in der Schule, erhältlich ist er außerdem im Bürgerbüro, bei der Jugendpflege und bei Manuela Koch. Im Pass steht eine Nummer, mit der sich die Kinder online registrieren und anmelden können – bis alle Plätze vergeben sind.

Hattorf

Die Jugendpflege arbeitet zusammen mit Duderstadt und Gieboldehausen. Das Gesamtangebot gibt es auf der Webseite www.ferien-eichsfeld-harz.de. Hier können sich die Kinder anmelden. Grundsätzlich können Kinder aus Hattorf auch an Veranstaltungen in Gieboldehausen oder Duderstadt teilnehmen. Es gibt Clowntheater, einen Mitmachzirkus, es geht zu den Domfestspielen und in den Zoo Hannover. Darüber hinaus gibt es viel Sport, Spiel und Kreatives.

Bad Grund

40 Aktionen werden zwischen 22. Juli und 1. September angeboten. Einen gedruckten Ferienpass gibt es nicht. Das Programm gibt es auf der Homepage www.gemeinde-bad-grund.de. Anmeldungen sind seit dem 10. Juli möglich, anschließend bekommen die Kinder per Post oder E-Mail eine Info, an welchen Aktionen sie teilnehmen können. Seit 14. Juli ist auch eine telefonische Anmeldung möglich. Informationen gibt es bei Melanie Henschel unter Telefon 05522/869427.

Bad Sachsa

Unter dem Motto „Ferienspaß“ gibt es keinen Ferienpass, sondern jede Menge Angebote, die vor allem draußen stattfinden sollen, einsehbar auf www.badsachsa.com. Anmeldungen laufen nur online. Darüber hinaus ist das Kinderbüro im Rathaus Anlaufstelle. Das wird auch wieder kleine Überraschungen verstecken. Daneben wird es Erlebnistouren geben, die jede Familie für sich unternehmen kann.

Walkenried

Für Kinder ab sechs Jahren gibt es das Ferienprogramm vom 23. Juli bis zum 1. September. Es gibt ermäßigten Eintritt in das Waldschwimmbad in Zorge und freien Eintritt in das Heimatmuseum. Einen Stempelzettel für das Freibad gibt es bei Manuela Hinze im Rathaus. Bei ihr können sich die Kinder auch für alle Veranstaltungen anmelden. Ausführliche Infos auf www.gemeinde-walkenried.de.