BBS I Osterode verabschiedet Absolventinnen und Absolventen

Osterode. Die Absolventen der Fachoberschule - Wirtschaft - an den BBS I Osterode wurden feierlich verabschiedet.

Die Prüfungen sind bestanden, die Zeit des Lernens vorbei: Schulleiter Holger Pelz begrüßte die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule - Wirtschaft - zur Entlassungsfeier im Forum der BBS I Osterode. Auch dieses Jahr musste die Verabschiedung unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden, was die Feier jedoch nicht weniger festlich machte. Er wünschte von Herzen alles Gute und führte den Schülerinnen und Schüler nochmals vor Augen, welche Möglichkeiten sie mit Ihrem Abschluss haben.

Kompetenz erworben

„Ihre individuellen Kompetenzen nun als Grundlage für Ihre weitere berufliche Entwicklung zu erkennen, zu nutzen und vor allem kontinuierlich weiter zu entwickeln, dass wünsche ich Ihnen. Lebenslanges Lernen ist in einer Zeit, die durch stetige gesellschaftliche Veränderungsprozesse geprägt ist, wichtiger denn je“, betonte Pelz in seiner Rede.

„Füreinander da sein und miteinander lernen“, sagte Koordinationsassistentin Britta Ziegler in ihrer Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen. Die lange Schließung der Schulen und der Wechselunterricht hätten gezeigt, wie wichtig die Mitschülerinnen und Mitschüler seien. Man dürfe sich selbst nicht aus den Augen verlieren und seine positiven Eigenschaften wahrnehmen. „Die Wortwolke hinter mir zeigt: Sie sind vor allem freundlich, zuverlässig und hilfsbereit, motiviert und aufgeschlossen. Eigenschaften, auf die Sie stolz sein können.“

Freundschaften trotz der wenigen Präsenzzeiten

Die für jeden Einzelnen gesammelten positiven Eigenschaften durften die Schülerinnen und Schüler als individuelle Wortwolke eingerahmt mit nach Hause nehmen.

Dankbar, ihre Klassenkameraden in der Fachoberschule an den BBS I Osterode kennengelernt zu haben, waren Vanessa Krutsch und Ahmet Kilinc. Als Vertreter der Abschlussklasse waren sich die beiden einig: „Trotz der schwierigen Bedingungen und der wenigen Präsenzzeit, haben sich Freundschaften ergeben. Wir werden euch vermissen.“

Dank an das Team der Schule

Ein besonderer Dank galt der Schule und dem FOS-Kollegium, die Zeugnisausgabe unter Beachtung der vielfältigen Corona-Regelungen in diesem Rahmen zu ermöglichen und der musikalischen Begleitung am Klavier durch Aidan Tyler Nix, 15 Jahre, der extra zu diesem Anlass aus Göttingen kam.

Im Forum der Schule überreichte der Klassenlehrer Gerrit Sündermann, anschließend die Zeugnisse über die Erlangung der Fachhochschulreife den 16 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.

Britta Ziegler, Koordinationsassistenz in der FOS, erklärte zuvor, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule nicht nur mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche, sondern auch mit Bescheinigungen über verschiedene erworbene Kompetenzen verlassen. So ist bei dem zweijährigen Besuch der Fachoberschule selbstverständlich, den Umgang mit einem sogenannten ERP-System, hier Microsoft Dynamics NAV, zu erlernen.

Gelungene kleine Feier

Trotz Corona und nicht sehr sonnigem Wetter ließen sich die Absolventinnen und Absolventen ihre Freude nicht verderben und feierten ihren Abschluss nach der Zeugnisausgabe mit aufsteigenden bunten Luftballons und netten Gesprächen.

Ausgezeichnet für gute Leistungen und soziales Engagement wurden bei der Entlassfeier: Fabian Bierwirth, Maryam Abdulraham, Ehab Darbas und Ahmet Kilinc.