Leege-Kurve wird halbseitig gesperrt: Bauarbeiten auf der B243

Die B243 wird im Bereich der „Leege-Kurve“ in der Zeit vom 19. Juli bis zum 16. August in beiden Richtungen halbseitig gesperrt. Darüber informiert die Stadt Osterode. Grund der halbseitigen Sperrung sei der Austausch der Kastenrinne. Vorbereitende Maßnahmen beginnen aber bereits ab kommenden Montag, 12. Juli. Dadurch kann es in beiden Richtungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird um Verständnis gebeten.

In der Leegekurve starten ab Montag erste Maßnahmen zur Einrichtung einer Baustelle. Foto: Thomas Kügler / HK

Bauarbeiten auf B243 Osterode-Herzberg und B27 Herzberg-Scharzfeld

Bis voraussichtlich Ende September werden auf der B243 zwischen Osterode und Herzberg und auf der B27 zwischen Herzberg und Scharzfeld Asphaltsanierungen durchgeführt und in verschiedenen Teilbereichen die Entwässerungseinrichtungen instand gesetzt, heißt es seitens der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar. An die Instandsetzungsarbeiten auf der B243 schließen sich die Bauarbeiten auf der B27 an.

Während der gesamten Arbeiten steht auf den jeweiligen Streckenabschnitten statt der gewohnten zwei Fahrstreifen je Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Sperrung der Anschlussstelle Scharzfeld in Richtung Bad Lauterberg ist voraussichtlich ab dem 16. August vorgesehen. Witterungsbedingte Verzögerungen der Baumaßnahmen lassen sich nicht ausschließen. Die Baukosten betragen rund 320.000 Euro.

kic