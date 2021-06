Inzidenzwert im Landkreis Göttingen liegt bei 2,8

Osterode. Aufgrund des geringen Infektionsgeschehens werden Corona-Fallzahlen im Kreis Göttingen nur noch in der Woche gemeldet.

Der Inzidenzwert im Landkreis Göttingen ist laut Lagebericht des Robert-Koch-Instituts auf 2,8 gesunken. Neue Zahlen zu aktuellen Infektionen von Menschen wurden nicht gemeldet. „Das Infektionsgeschehen ist deutlich verringert. Deshalb sind Veränderungen bei den Fallzahlen geringfügig. Die Veröffentlichung der Corona-Fallzahlen wird daher bis auf Weiteres von montags bis freitags erfolgen“, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamtes. Daher noch einmal die Fallzahlen vom 18. Juni.

Am 18. Juni waren bei 51 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen beträgt 8.069. Davon gelten 7.757 Personen als wieder von der Infektion genesen, 261 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Lesen Sie zum Thema Coronavirus heute auch noch:

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Die Lage in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Fälle / aktuell Infizierte / Inzidenz) am 18. Juni:

Flecken Adelebsen (109 / 2 / 15,9)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (138 / 1 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (290 / 0 / 0)

Stadt Bad Sachsa (238 / 0 / 0)

Flecken Bovenden (202 / 1 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (170 / 0 / 0)

Stadt Duderstadt (1.032 / 2 / 0)

Gemeinde Friedland (167 / 4 / 13,8)

Samtgemeinde Gieboldehausen (426 / 2 / 0)

Gemeinde Gleichen (147 / 0 / 0)

Stadt Göttingen (2.542 / 18 / 0)

Stadt Hann. Münden (901 / 6 / 8,5)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (185 / 1 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (446 / 1 / 0)

Stadt Osterode am Harz (401 / 7 / 18,5)

Samtgemeinde Radolfshausen (134 / 0 / 0)

Gemeinde Rosdorf (237 / 5 / 8,4)

Gemeinde Staufenberg (188 / 1 / 0)

Gemeinde Walkenried (116 / 0 / 0)

Stand der Corona-Impfungen im Landkreis Göttingen

164.050 Impfungen gegen Covid-19 wurden bislang im Landkreis Göttingen vorgenommen. 104.026 Personen haben die Erstimpfung erhalten und 60.024 sind bereits vollständig geimpft – haben also eine Zweitimpfung erhalten oder sind mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson versorgt. Das meldet die Verwaltung mit Stand 18. Juni 2021, 11 Uhr.

Seit Beginn der Impfkampagne im Januar 2021 wurden in der Stadt Göttingen bis zum Stichtag 17. Juni 2021 insgesamt 121.787 Impfungen verabreicht. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Zahlen für beide Bereiche schließen Impfungen ein, die in den Impfzentren, durch mobile Teams oder in ärztlichen Praxen vorgenommen wurden.

Impfmonitor: Wie kommen die Corona-Impfungen in Deutschland und der Welt voran?

Unsere Corona-Übersicht aus Osterode: Corona in Osterode- Situation, Fallzahlen und Regeln vor Ort