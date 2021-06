Kurzfristig Impftermine im Landkreis Göttingen zu vergeben

Herzberg. Die Impfzentren des Landkreises Göttingen erhalten zusätzliche Dosen Astrazeneca und Johnson & Johnson. So meldet man sich an.

Der Landkreis Göttingen hat kurzfristig die Möglichkeit, Impfstoffe der Hersteller Astrazeneca und Johnson & Johnson zu verimpfen. Am Donnerstag, 24. Juni, werden am Impfzentrum OBS Herzberg 440 Impfdosen Astrazeneca angeboten; am Impfzentrum BBS II Göttingen stehen 150 Impfdosen Johnson & Johnson bereit.

Der verbindliche Termin für die Zweitimpfung des Impfstoffes von Astrazeneca ist auf den 16. September festgelegt. Dies ist bei der Anmeldung mit zu berücksichtigen. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist keine Zweitimpfung nötig.

Impfangebot auch für Bürger unter 60 Jahren

Diese ergänzenden Impfangebote mit den beiden vektorbasierten Impfstoffen richten sich auch an Bürger im Alter unter 60 Jahren. Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze ist nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz möglich.

Aufklärungsmerkblatt zur COVID-19-Impfung mit Vektorimpfstoff beim Robert-Koch-Institut

Um allen Personen aus dem Landkreis auf den Wartelisten die Möglichkeit einer Impfung einzuräumen, erfolgt die Anmeldung für diese zusätzlichen Termine außerhalb der Landes-Hotline bzw. des Impfportals Niedersachsen.

Spontan-Impfung im Kreis Göttingen – so meldet man sich an

Impfwillige können sich stattdessen anmelden beim Infotelefon Impfzentren Landkreis Göttingen ab Montag, 21. Juni, 8 Uhr, Telefon 0551/525-2000. Bereit zu halten sind: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum. Das Infotelefon ist erreichbar montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr.

Die Termine werden in der Reihenfolge der Anrufe vergeben. Es ist von einer erheblichen Nachfrage auszugehen, die Kapazitäten des Infotelefons sind begrenzt. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die vorgesehenen Personen eine Bestätigung per E-Mail.

kic