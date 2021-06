Schwiegershausen: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei Osterode auf der Suche nach einem 88-jährigen Mann aus Schwiegershausen. Der Senior, der mit einem alten Damenrad unterwegs ist, wird seit Dienstag, 1. Juni, 15 Uhr vermisst. Das berichtet die Polizei Osterode am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Schwiegershäuser hat seine Wohnung am Dienstagnachmittag in unbekannte Richtung mit seinem silbernen Fahrrad verlassen. Nachdem sein Abendessen am Mittwochvormittag noch unberührt und auch sein Bett nicht benutzt war, meldete seine Familie das Verschwinden des 88-Jährigen bei der Polizei. Diese sucht nun mit allen verfügbaren Kräften nach dem Vermissten.

Hubschrauber über Schwiegershausen im Einsatz

„Wir haben einen Hubschrauber und Mantrailing-Hunde im Einsatz, haben die Krankenhäuser überprüft, bei Taxiunternehmen nachgefragt, aber bisher keine Spur von dem für sein Alter noch rüstigen Mann gefunden. Er ist zeitlich und örtlich orientiert und nicht auf medizinische Hilfe angewiesen“, so ein Sprecher der Polizei.

Es habe Hinweise gegeben, dass der Vermisste eventuell Richtung Strohkrug/Wulften unterwegs gewesen sei. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar“, so die Polizei. Beschreibung: 165 cm groß, schlank, bekleidet mit dunkelgrün-schwarz kariertem Hemd und heller Jeans. Er ist unterwegs mit einem alten silbernen Damenfahrrad mit tiefem Einstieg.

Hinweise an die Polizei Osterode unter 05522/5080.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne