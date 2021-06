„Stille Hunde“ treten im Kirchgarten St. Marien in Osterode auf

Mit dem nun endlich spürbarem frühlingshaften Wetter nach den langen coronabedingten Einschränkungen gibt es nun die Gelegenheit, eine gesellige und künstlerische Zusammenkunft im Freien zu ermöglichen.

Der Förderverein St. Marien e. V. und die St. Mariengemeinde veranstalten eine Theateraufführung im Kirchgarten mit der auch in Osterode wohlbekannten und beliebten Theaterformation „Stille Hunde“ aus Göttingen.

Die Marzipanschweine

Die Schauspieler Huber und Dehler treten mit ihrem neuen Stück „Die Marzipanschweine“ auf. Dieses humorvolle Theaterstück wird am Freitag, dem 25. Juni 2021 um 19 Uhr im Garten der St. Marienkirche aufgeführt. Wegen der Corona-Schutzauflagen und einer begrenzten Zahl von Besuchern gibt es keinen Kartenvorverkauf.

Die Besucher müssen sich wegen der Corona-Listenerfassung bitte beim 1. Vorsitzenden Wolfgang Biskup telefonisch mit Namen, Adresse und Telefonnummer anmelden unter der Telefonnummer 05522/71440. Im Kirchgarten sind die allgemeinen Hygiene-Maßnahmen zu beachten.

Aber worum geht es bei dieser humorvollen und amüsanten Geschichte?

Jens ein Gebrauchtwagenhändler, dessen Geschäft bescheiden läuft, hat eine Ex und zwei Kinder zu alimentieren. Trotzdem lässt Jens es sich nicht nehmen, seine Hochzeit mit Janine in großem Stil zu feiern.

Ungleiche Brüder

Mit von der Partie im luxuriösen Hotel ist sein Bruder Olaf, den die Erinnerungen an die verstorbene Liebe seines Lebens verfolgen. Gar nicht in Feierlaune versteckt er sich im Nebenzimmer des Festsaals, wo ihn Jens im Laufe des Abends aufspürt, um ihn mit einer Brautjungfer zu verkuppeln. Während sich vor der Tür die Gäste zu Polonaisen und anderen Desaster formieren, kommen die ungleichen Brüder erst ins Gespräch, dann in Streit über das, was im Leben zählt, und das, was wirklich nicht sein muss: Brautvermittlung-Agentur, Mamas Meinung, Bettwanzen und eine Braut, die haut. Viel Vergnügen.“

Der Eintritt zur Aufführung der „Stillen Hunde“ beträgt zehn Euro pro Person, Dauer zweimal 45 Minuten. Einlass ist dann ab 18.30 Uhr.