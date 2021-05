Kilometer-Paten gesucht: Lehrerin wandert für Wartbergschule

Osterode. Kristina Brandt, Förderschullehrerin in Osterode, geht den Harzer Hexenstieg – in einem Stück. Für jeden der 103 Kilometer sucht sie noch Spender.

Am Freitag ist die Förderschullehrerin an der Osteroder Wartbergschule Kristina Brandt auf den Harzer Hexenstieg gestartet, um ihn in einem Stück zu gehen. „Das mache ich, weil es mir Spaß macht und weil Herausforderungen immer etwas sind, an dem man wächst“, berichtet sie und will mit der Wanderaktion Geld für die Schule erlaufen.

Lehrerin Kristina Brandt sammelt Spenden für die Wartbergschule Osterode. Foto: Schule

Seit vielen Jahren veranstaltet die Schule im Frühjahr einen Flohmarkt zugunsten der Tiere des schuleigenen Tiergeheges, wichtig für die pädagogische Arbeit. „Das ist immer ein tolles Event – und leider fällt es schon im zweiten Jahr aus. Das bedeutet auch, dass uns dort Geld fehlt. Und so kam ich auf folgende Idee: Ich suche für jeden Kilometer des Harzer Hexenstiegs, es sind, falls ich mich nicht verlaufe, 103 Kilometer, einen Kilometer-Paten, der einen Kilometer mit fünf Euro unterstützt.“

Wer sich derart engagieren will, kann das über das PayPal Konto der Lehrerin tun (http://paypal.me/KristinaBrandt76). Sollte jemand kein PayPal haben, aber gern spenden wollen, ist das auch kein Problem. „Wenn der Hexenstieg gegangen ist, werde ich alle gesammelten Spenden ohne Abzüge weiterleiten an den Verein der Eltern und Freunde der Wartbergschule e.V.“. Natürlich kann man direkt spenden: IBAN DE30 2635 1015 0000 061754.