Corona-Pandemie befördert Kriminalität im Internet

Die Polizei in der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den dienstlichen Alltag, neue Kriminalitätsformen im und mit dem Internet, regionale Besonderheiten im Bereich der einzelnen Polizeiinspektionen sind Themen des Sicherheitsberichts 2020, den die Polizeidirektion Göttingen jetzt vorgelegt hat und der Einblick in die polizeiliche Arbeit zwischen Hoya im Norden, Hann. Münden im Süden, Uchte im Westen und Walkenried im Osten vermittelt.

„Trotz oder gerade in Krisenzeiten ist es uns ein Anliegen, die Menschen über unsere Arbeit zu informieren und aufzuzeigen, welche Themen uns im Vorjahr beschäftigt haben und welche Erfolge wir verzeichnen konnten“, sagt Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen. Zentrales Thema in der diesjährigen Ausgabe ist die Corona-Krise: Wie haben die Dienststellen im Bereich der Polizeidirektion Göttingen ihre alltäglichen Abläufe neu sortiert? Wie ist es gelungen, einerseits die Einsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten und andererseits den vielfältigen Aufgaben uneingeschränkt nachzukommen?

Wachsende Internetkriminalität

Kein neues Phänomen, aber eines, das im Zuge der Corona-Pandemie noch einmal an Fahrt aufgenommen hat, ist der Bereich der Internetkriminalität, der einen weiteren Schwerpunkt im Sicherheitsbericht 2020 bildet. Die Bekämpfung von Cybercrime hat auch im vergangenen Jahr durch die fortschreitende Digitalisierung nochmals an Bedeutung gewonnen. Um mit dieser rasanten Entwicklung Schritt halten und neuen Kriminalitätsformen begegnen zu können, hat die Polizeidirektion Göttingen auf den Einsatz von Fachleuten, aber auch spezieller IT gesetzt und damit professionelle Ermittlungsarbeit geleistet, um Täterinnen und Tätern habhaft zu werden.

Neben den besonderen Schwerpunkten der diesjährigen Ausgabe geht es im Sicherheitsbericht 2020 aber auch um die klassischen Aufgabenbereiche der Polizei – die Verkehrssicherheitsarbeit und die Kriminalitätsbekämpfung. Die Behörde und ihre Organisation werden ebenso vorgestellt, wie die Nachwuchsgewinnung und die verschiedenen Vertretungen, die den fast 3.000 Mitarbeitenden in vielen Lebenslagen, aber auch bei Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Beruf zur Seite stehen.

Transparenter Einblick

„Wir möchten mit dem Sicherheitsbericht 2020 erneut einen Beitrag zu einem regen Austausch zwischen Polizei, Kommunen und Medien in unserem Zuständigkeitsbereich leisten und einen transparenten Blick auf unsere vielfältigen Aufgaben gewähren. Wir möchten Vertrauen schaffen und eine gute Zusammenarbeit fördern zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger“, so Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten abschließend.

Der Sicherheitsbericht der Polizeidirektion Göttingen steht ab sofort auf der Homepage der Polizeidirektion Göttingen zum Download bereit. mp/pol