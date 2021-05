CDU-Kreisverband Göttingen stellt Listen für Kreistagswahl auf

Der CDU-Kreisverband Göttingen hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl im Rahmen der Kommunalwahlen am 12. September diesen Jahres aufgestellt. Unter strengsten Hygienebedingungen konnten in der Stadthalle in Osterode am Harz insgesamt 108 Kandidatinnen und Kandidaten in 13 Wahlbereichen aufgestellt werden.

„Wir haben ein starkes Team zur Unterstützung unserer nächsten Landrätin Marlies Dornieden aufstellen können. Sie ist unser Zugpferd an der Spitze, das von starken Persönlichkeiten, Männern und Frauen, erfahreneren und neueren Kandidaten aus den einzelnen Wahlbereichen unterstützt wird“, so der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler, MdB, in einer Pressemitteilung. „Insgesamt machen wir den Menschen im Landkreis Göttingen damit ein tolles Angebot für einen neuen Politik-Stil und mehr Schwung für unsere Region.“

„Unter den ersten drei Plätzen einer Liste ist im Schnitt eine Frau vertreten, vier von ihnen führen eine Liste auf Platz 1 an. Das spiegelt zwar ungefähr das Geschlechterverhältnis in unserer Partei wider und ist eine Verbesserung zur letzten Kommunalwahl, treibt uns aber auch gleichzeitig an, für die kommenden Aufstellungen und Vorstandswahlen noch stärker auf Geschlechtergerechtigkeit zu achten“, sagt Güntzler.

Genügend Klassenräume und den Erhalt aller Schulstandort im Landkreis, hohe Qualität und Flexibilität bei Kitas und Kindertagespflege, eine bessere finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden, die Förderung der vielfältigen Kulturlandschaft sowie gut ausgestattete Rettungs- und Hilfsdienste sind besondere inhaltliche Schwerpunkte der Kreis-CDU.

Die vorderen Listenplätze nach Wahlbereichen Wahlbereich 1 Göttingen-Oststadt: Platz 1: Fritz Güntzler MdB, Platz 2: Till Sylvester Warning, Platz 3: Alexa Brauer Wahlbereich 2 Göttingen-Geismar: Frauke Eimer-Bathke, Melanie Homeier, Christian Beulke Wahlbereich 3 Göttingen-Grone: Anika Bittner, Inke Teuteberg, Pasquale Perriello Wahlbereich 4 Göttingen-Weende: Johann-Sebastian Sommer, Jürgen Lars Sackbrook, Mareike Mecke Wahlbereich 5 Göttingen Innenstadt: Thomas Deppe, Martin Speyer, Nicole Salditt Wahlbereich 6 Hann. Münden: Tobias Dannenberg, Markus Jerrentrup, Angelika Deutsch Wahlbereich 7 Rosdorf/Dransfeld/Staufenberg: Sebastian Bornmann, Luca Heinemann, Hella Scheidemann Wahlbereich 8 Adelebsen/Bovenden/Friedland: Harm Adam, Jens Haepe, Kerstin Paetsch Wahlbereich 9 Gieboldehausen/Gleich/Radolfshausen: Thomas Ehbrecht MdL, Till Theele, Werner Wille Wahlbereich 10 Duderstadt: Andreas Diedrich, Frank Germeshausen, Manfred Görth Wahlbereich 11 Osterode am Harz/Bad Grund: Monika Grammel, Harm-Heiko de Vries, Maik Schenkhut Wahlbereich 12 Hattorf am Harz/Herzberg am Harz: Karin Wode, Lutz Peters, Kai-Uwe Große Wahlbereich 13 Bad Lauterberg im Harz/Bad Sachsa/Walkenried: Andreas Körner, Matthias Bruchmann, Tobias Mielke