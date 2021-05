THW-Ortsverband Osterode erhält Verstärkung

Der Ortsverband Osterode am Harz reiste mit zwei Helferanwärter nach Einbeck und trat die Rückreise mit zwei neuen Einsatzkräften an.

Die Corona-Pandemie macht auch vor den ehrenamtlichen Einsatzkräften keinen Halt und sorgt für viele Änderungen. So konnten jetzt 19 Helferanwärterinnen und Helferanwärter aus den Ortsverbänden der Regionalstelle Göttingen mit einem umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzept die Grundausbildungsprüfung im Einbecker Ortsverband abgelegen.

Das Team des THW Einbeck um die Ortsbeauftragte Nina Zettel hatte bereits Wochen vorher dafür mit den Vorbereitungen begonnen. So mussten in der Unterkunft feste Laufwege und eine Einbahnstraßenregelung markiert werden, ausreichend Hygienestationen mit Desinfektionsmittel und auch Lunchpakete vorbereitet werden. Am Tag der Prüfung musste von allen Teilnehmenden eine Schutzmaske getragen werden und zuerst in ihrem Standort ein Corona Selbsttest durchgeführt werden. Nur mit einem negativen Testergebnis konnte man die Prüfung ablegen.

Sechs Stationen absolviert

Zusätzlich wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt, um jeweils nur eine bestimmte Anzahl von Personen im Ortsverband anwesend zu haben und mit den Vorgaben der Coronaschutzverordnung konform zu sein. Im Ortsverband Einbeck warteten dann insgesamt sechs verschiedene Stationen, an denen die Teilnehmenden ihr gelerntes Fachwissen beweisen mussten. So musste unter anderem eine Einsatzstelle abgesichert werden, eine Betonplatte angehoben und gesichert werden, das hydraulisches Rettungsgerät zusammengebaut und in Betrieb genommen werden, und eine Baustahlmatte musste durchtrennt werden. Jede Station war dabei so aufgebaut, dass dort immer mehrere Aufgaben zu erfüllen waren und jeweils immer ein Prüfer und ein Stationshelfer zur Unterstützung des Prüflings anwesend waren.

Bewegen von Lasten mit Eisenstange. Foto: Max Radke / THW

Zusätzlich wurden nach jedem Prüfungsdurchgang alle Geräte und Gegenstände desinfiziert, um ein Höchstmaß an Sicherheit für die Teilnehmenden zu garantieren. Weiterhin galt es, eine theoretische Prüfung abzulegen, bei der 40 Fragen rund um das THW, deren Aufbau, Struktur, Organisation oder aus dem Praxisbereich abgefragt wurden. Nach Auswertung der theoretischen- und praktischen Prüfung gab es Grund zur Freude bei allen Teilnehmenden. Alle zur Prüfung angetretenen Helferanwärterinnen und Helferanwärter hatten die Grundausbildung im THW bestanden und können nun ihre heimischen Ortsverbände als Einsatzkraft verstärken.

Freude gab es im Ortsverband Osterode, der zwei Helferanwärter zu dieser Prüfung geschickt hatte und sich somit über Verstärkung in seinen Gruppenfreuen kann. Zitat von Carsten Schmidt, Ortsbeauftragter THW Osterode am Harz: „Mit dieser Prüfung ist die Ausbildung der neuen Helfenden noch nichtbeendet. Sie ist der Grundstein für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW. Nun folgt in ihren Gruppen ihre Fachausbildung, bei der Sie sich auch auf bestimmte Gebiete, wie z.B Brennschneiden spezialisieren können.“

Für die nächste Ausbildung zur Einsatzkraft im Technischen Hilfswerk sind in Osterode noch ein paar Plätze frei.