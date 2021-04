Katzenstein. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen im Osteroder Ortsteil Katzenstein in der Feldstraße.

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Katzenstein.

Unfall in Osterode-Katzenstein hinterlässt 6.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 27. April, gegen 7.20 Uhr, in Katzenstein in der Feldstraße.

Eine 42-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die Steinbreite in Richtung Katzensteiner Straße. In Höhe des Kreuzungsbereiches Steinbreite/Feldstraße übersah sie nach Angaben der Polizei die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 56-jährige Geschädigte.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.