Im Aloha stehen Gründungsarbeiten an.

Der Umbau des ALOHA Aqua-Landes in Osterode schreitet sichtbar voran. Im Zuge der Gründungsarbeiten sind für die kommenden drei Wochen die Betonagen der Bodenpatte für das neue Gebäude geplant. Aufgrund des Umfanges der zu erbringenden Leistungen, sowie der erhöhten technologischen Anforderungen werden dabei an einigen Tagen die geregelten Arbeitsstunden überschritten. Nachdem der reine Betoneinbau in den Nachmittagsstunden abgeschlossen ist, müssen im Nachgang die Betonüberflächen maschinell geglättet werden. Dadurch kann es auch in den Abend- bzw. Nachtstunden zu Lärmemissionen kommen. Die Großbetonagen sind für jeweils Dienstag am 27. April, 4. Mai und 11. Mai geplant.

„Natürlich werden wir alles Mögliche dafür tun, die Beeinträchtigungen für die Anwohner in der unmittelbaren Umgebung der Baustelle so gering wie möglich zu halten“, lässt das beauftragte Bauunternehmen Hentschke Bau GmbH wissen. Im weiteren Bauablauf sind derzeit keine Arbeiten außerhalb der geregelten Arbeitszeiten geplant.

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH als ausführender Bauherr möchten die Anwohner vorab darüber informieren und bitten um Verständnis für die anstehenden Baumaßnahmen.