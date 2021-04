Kirche: Diese Angebote zu Ostern 2021 gibt es in Osterode

Mit mehreren Angeboten begehen die Gläubigen wieder die Osterzeit – wegen Corona aber natürlich etwas anders.

Am heutigen Gründonnerstag gibt es die Offene Kirche in Lasfelde von 19 Uhr bis 20 Uhr. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften. Ein Video zu Gründonnerstag wird angeboten mit den Pastoren Sascha Barth und Michael Bohnert, abzurufen über alle Homepages der Osteroder Kirchengemeinden oder der Homepage des Kirchenkreises „Harzer Land“. Der Marienkirchgarten mit Meditationsweg zur Passionszeit ist geöffnet von 10 Uhr bis 18 Uhr, Marienvorstadt 31.

Am Karfreitag, 2. April, gibt es die Offene Kirche in der St. Aegidien-Marktkirche von 15 Uhr bis 17 Uhr. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften. Ein Video zu Karfreitag mit Pastor Dr. Till Engelmann und Prädikant Marcus Warlich, abzurufen auf allen Homepages der Osteroder Kirchengemeinden oder der Homepage des Kirchenkreises „Harzer Land“, steht zur Verfügung. Der Marienkirchgarten mit Meditationsweg zur Passionszeit ist geöffnet von 10 Uhr bis 18 Uhr. Am Karsamstag, sind Öffnungszeiten von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Ostersonntag, gibt es die Offen Kirche in der St. Jacobi- Schlosskirche von 10 Uhr bis 11 Uhr. Ein Oster-Video unter dem Titel „Kinder, es ist Ostern! Von der Raupe zum Schmetterling“ mit dem Kindergottesdienstteam der Kreuzkirchengemeinde und Pastorin Johanna Friedlein ist vorbereitet, abzurufen unter allen Homepages der Osteroder Kirchengemeinden oder des Kirchenkreises „Harzer Land“. In Lerbach gibt es Osterklänge mit den Trompeten von Anja und Andreas Bücher ab 11 Uhr an verschiedenen Stellen des Ortes. Der Marienkirchgarten ist geöffnet von 10 Uhr bis 18 Uhr. Impulse für einen Osterspaziergang zum selber Ausdrucken sind abzurufen auf allen Homepages der Osteroder Kirchengemeinden oder der Homepage des Kirchenkreises „Harzer Land“.

Am Ostermontag ist wieder der Marienkirchgarten von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, in Ührde stimmt der Posaunenchor im Laufe des Vormittags Osterlieder an. In der Kreuzkirche können die Oster-Überraschungen unter dem Kirchdach ab 11 Uhr abgeholt werden. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften.

Alle anderen präsentisch geplanten Gottesdienste zwischen Gründonnerstag und Ostermontag entfallen.