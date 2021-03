Einbruch in Osterode: Unbekannte stehlen Geld aus Schule

Osterode. In der Hohen Straße kam es am Wochenende zu einem Einbruch. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Aus einer Schule in Osterode haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Das meldet die Polizei.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge drangen die Täter in der Nacht zu Sonntag durch eine aufgehebelte Tür in das Schulgebäude am Ende der Hohen Straße ein. Im Verwaltungstrakt brachen sie anschließend weitere Türen und auch einen Wertschrank auf, in welchem das Geld gelagert wurde.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen. jk

