Corona: Schutzkonzept für Kitas dringend erforderlich

Eine Mutter nimmt daheim einen Corona-Selbsttest an ihrem dreijährigen Sohn vor.

Die Gewerkschaft Verdi fordert angesichts neuester Daten aus Belgien und Großbritannien, Schutzkonzepte für Kindertagesstätten auf die höchste Priorität zu setzen. Das teilt die Gewerkschaft unserer Zeitung mit. Die Daten weisen sehr klar darauf hin, dass die britische Mutante sich bevorzugt unter Kindern verbreitet. Dazu sagt Jens Havemann, Verdi-Sprecher des Bezirks Region-Süd-Ost-Niedersachsen: „Die Kitas benötigen noch mal besonderes Augenmerk. Denn anders als in Schulen gibt es in Kitas so gut wie keine Masken – Abstand ist selten möglich, stattdessen suchen und brauchen Kinder die Nähe und den direkten Kontakt.“

Verdi fordert deshalb die in den Schulen begonnene Lieferung von Selbsttests umgehend auf die Kitas auszuweiten. Havemann: „Als erstes brauchen wir umgehend ausreichend Selbsttests – für Erzieherinnen, Erzieher und für die Kinder – und das täglich! Wir müssen die Kitas schützen, denn sie sind zentral wichtig für den Kampf gegen die dritte Welle, für die Zukunft der Kinder und für die Unterstützung der Eltern.“

Impfungen beschleunigen

Die Dienstleistungsgewerkschaft sieht dabei insbesondere das Land Niedersachsen in der Pflicht. Aber auch die Kommunen und Arbeitgeber vor Ort sind gefordert. Havemann: „Neben den Selbsttests brauchen wir weitere Maßnahmen. Die Impfungen für die Beschäftigten in den Kitas müssen beschleunigt und vereinfacht werden. Dazu brauchen wir Impftermine auch nach 16 Uhr und am Wochenende. Sonst dauern die Impfungen bei laufendem Betrieb viel zu lang. Auch der Einsatz von Luftreinigern muss dringend ausgeweitet werden.“

In den Kitas gehe es um nichts weniger, als um unsere Zukunft. Die frühkindliche Bildung sei einer der wesentlichen Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit und die Gerechtigkeit unserer Gesellschaft. Das gelte für die Zeit der Pandemie noch mal potenziert. „Die Erzieherinnen und Erzieher sorgen dafür, dass die Folgen der Pandemie für die Kinder zu bewältigen sind und diese Zeit keine verlorenen Jahre sind. Wir brauchen uns nur zu überlegen, was ein Jahr im Leben eines Kindes und seiner Entwicklung bedeutet“, heißt es seitens Verdi abschließend.

Bad Lauterberg startet Offensive

„Während in Berlin lamentiert wird, haben wir uns entschlossen zu handeln und als erste in der Region auch alle Kita-Kinder mit Selbsttests zu versorgen“, erklärt Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD). Nach Ostern sollen alle Krippen- und Kita-Kinder in Bad Lauterberg zweimal wöchentlich auf Corona getestet werden (wir berichteten). Hierfür stellt die Stadt 160.000 Euro zur Verfügung.

Analog zu den Schulen werden die Eltern angehalten, dieses Angebot anzunehmen und ihre Kinder zu Hause zu testen. kic