„Galerie in Straßenzügen“ – Schaufensterausstellung in Osterode

Leere Schaufenster in der Innenstadt gehören schon lange zum Erscheinungsbild Osterodes, und nicht nur hier stehen viele Geschäfte leer. Auch andere Mittelzentren haben das Problem. Wenn sich dann Künstlerinnen und Künstler wie jetzt gerade mit der aktuellen Schaufensterausstellung einbringen und für kulturelles Leben hinter den Glasscheiben sorgen, ist das eine tolle Sache. In Osterode gibt es derartige Präsentationen regelmäßig. Das ist gut so, nehmen solche Aktivitäten doch etwas von der Tristesse, die sich bei einem schwindenden Einzelhandel zwangsläufig einschleicht.

Natürlich ist es nur ein schöner Schein, der über die Defizite nicht hinwegtäuschen kann. Die Leerstände werden auch in Zukunft das innerstädtische Leben begleiten und ich befürchte, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Die Konsequenzen der Coronakrise, die der Geschäftswelt schwer zu schaffen macht, werden erst später in vollem Umfang durchschlagen und die Innenstadt weiter verändern.

Die geplante Sanierung des Kornmarktes ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber wirklich helfen kann sie nicht, ebenso wenig wie die schöne Kunst hinter Glas.