THW Osterode freut sich über neuen Lastwagen

Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) Osterode am Harz erhielten am 8. Februar einen neuen zusätzlichen Lkw für das Material der dislozierten Einheit.

Es handelt sich hierbei um einen Mercedes-Benz Arocs 1830 A. Das Fahrzeug wird der Fachgruppe Schwere Bergung (SB) zugeordnet. Das Fahrzeug wurde beim Aufbauhersteller Empl nach einer gründlichen Einweisung an die Ehrenamtlichen aus Osterode übergeben und von dort die 221 Kilometer zur Unterkunft überführt. „Die Rückfahrt gestaltete sich hierbei wegen des Wetters abenteuerlich, am Ende sind der blaue Familienzuwachs und die 2 Helfenden gesund und ohne Schäden in Osterode angekommen.“, zeigt sich das THW zufrieden über die Aktion. Aufgrund der derzeitigen Pandemieregeln wurde das Fahrzeug ohne großen Empfang in Osterode begrüßt und die Helferinnen und Helfer virtuell über den „Neuen” informiert.

Fachgruppe Schwere Bergung

Die Fachgruppe Schwere Bergung birgt und rettet Personen aus Zwangslagen, aber auch Tiere und Sachwerte. Sie dringt durch Hindernisse zu eingeklemmten und verschütteten Personen vor und befreit diese. Mit einer Vielzahl an Hebe-, Zug-, Trenn- und Aufbruchwerkzeugen (im Fall der Gruppen vom Typ B auch der Rettungsspinne) werden Hindernisse aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metalle, Stein oder Beton entfernt. Befreite Personen werden aus schwer zugänglichen Bereichen heraus transportiert, wobei auch Techniken der Höhen- und Tiefenrettung verwendet werden. Die Schwere Bergung führt alle Phasen der Bergung bis zum Beräumen (Abtragen von Trümmern, um alle vermissten Personen zu finden) der Einsatzstelle durch. Im Rahmen der Bergung können schwere Lasten wie große Trümmer bewegt werden. Auch das Sichern von Bauwerken durch Hilfskonstruktionen sowie die manuelle Niederlegung einsturzgefährdeter Bauwerksteile gehören zu den Kernaufgaben. Zudem können Bergungsarbeiten auch unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

Weitere Informationen zur Mitarbeit im THW erhalten Interessierte unter www.thw-osterode.de/mitmachen.