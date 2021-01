Autofahrer flüchtet vor Kontrolle – Polizei sucht Zeugen

Osterode. Als die Polizei in Osterode ein Auto kontrollieren wollte, erlebte sie Unerwartetes.

Beamtinnen des Polizeikommissariats Osterode wollten am Freitag, dem 22. Januar, gegen 11.45 Uhr den Fahrer eines blauen VW Golf einer Verkehrskontrolle unterziehen, erlebten aber Unerwartetes.

Denn als dieser den Streifenwagen auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Dörgestraße entdeckte, flüchtete er zunächst in Richtung Kreisel Kaiserplatz, um dann in die Seesener Straße, Richtung Gipsmühlenweg, abzubiegen.

Ohne Rücksicht auf Gegenverkehr

Ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr zu nehmen, bog er plötzlich nach links in die kleine Verbindungsstraße zum Apenkezentrum ab. Nur durch die Vollbremsung eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers konnte ein Verkehrsunfall mit möglicherweise schlimmen Folgen verhindert werden.

Letztendlich konnte der junge Mann durch die Polizei gestellt und kontrolliert werden. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde ein Urintest durchgeführt und anschließend eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 bei ihr zu melden. pol