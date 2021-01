Freude über Fledermaus-Funde, Ärger über untätige Behörden

Die Fledermaus-AG des Nabu Osterode hat ihren 36. Jahresbericht vorgelegt. Das Gebiet, das die Fledermausschützer betreuen, umfasst den Altkreis Osterode sowie Teile der Landkreise Goslar und Northeim. Fledermaus-Experte Wolfgang Rackow führt darin einige besondere Fledermausfunde auf, etwa fünf Zweifarbfledermäuse, die Handwerker hinter der Türverschalung eines Ferienhauses in St. Andreasberg gefunden haben.

Leider sei ausgerechnet das einzige Weibchen so verletzt gewesen, das es verendet ist. Ein Männchen habe er verletzt in die Wildtierstation Sachsenhagen zu seinem langjährigen Mitstreiter Dr. Florian Brandes gebracht. Bei der ersten Winterquartierkontrolle im Altkreis Osterode in der Einhornhöhle bei Scharzfeld fanden die Mitarbeiter der AG 13 Mopsfledermäuse, etwas

weniger Tiere als im Vorjahr.

Im Juni und Juli wurden besonders viele Jungtiere gemeldet, viele von ihnen sind verendet

Anfang Juli wurde in Schwiegershausen ein beringtes Fransenfledermaus-Männchen von einem Kater gefangen und getötet. „Die Fledermaus ist von uns vor sechs Jahren am Iberg gefangen und markiert worden“, berichtet Rackow. Weitere Wiederfunde waren: ein Wasserfledermaus-Weibchen bei Tangerhütte, 131 Kilometer von Bad Grund entfernt, ein Mausohr-Weibchen in einer Wochenstube in Meinigen, 140 km von Bad Grund entfernt, und ein Mausohr-Männchen, dass 6 Jahre nach seiner Markierung in Bad Grund 92 Kilometer entfernt bei Staßfurt gefunden wurde.

Im Juni und Juli wurden besonders viele – meist gerade flügge gewordenen Jungtiere der Zwergfledermaus – gemeldet. Viele davon seien verendet, bedauert der Fledermausschützer. Die möglichen Gründe dafür wie Nahrungsmangel, Vergiftung oder Verlassen der Quartiere wegen Hitze seien schwer zu ermitteln. Rackow schreibt: „Diese und ähnliche Beobachtungen hatten wohl auch andere Fledermausschützer in Deutschland gemacht, so dass die Deutsche Fledermauswarte sofort ein Untersuchungsprogramm wegen der erhöhten Mortalität startete.“

Auf dem Dachboden des Heimatmuseums in Northeim konnten etwa 600 Tiere gefunden werden

Bei der Kontrolle einer Mausohr-Wochenstube auf dem Dachboden des Heimatmuseums in Northeim Anfang August fanden die Fledermausschützer noch ca. 600 Tiere. Rackow: „Wir haben drei beringte Tiere ablesen können, die alle in Bad Grund am Iberg markiert wurden.“ In den Fledermauskästen im Nationalpark Harz bei Mühlenberg wurde bei einer Kontrolle Anfang Juli lediglich eine Zwergfledermaus gesichtet. In Kästen in der Freiheiter Forst wurde Anfang September kein einziges Tier gefunden.

In einem Kasten in Lerbach wurde ein Fransenfledermaus-Männchen angetroffen. Bei einer nächtlichen Netzfang- und Markierungs-Aktion im Rahmen des Langzeit-Monitorings am Iberg konnten insgesamt 544 Fledermäusen in neun verschiedenen Arten gefangen werden. Seit circa vier Jahren pendele sich eine stabile Wiederfangquote von fast 20 Prozent ein, berichtet Rackow. „Für das Monitoring haben wir eine weitere Teilnahme für die nächsten fünf Jahre und Abgabe eines Zwischenberichtes in 2021 für die letzten 16 Jahre zugesichert.“

Im Eisenbahntunnel Himmelreich verenden immer noch regelmäßig Fledermäuse

Rackow beklagt, dass der Landkreis Göttingen und das Umweltministerium in Hannover ihre jahrelange Untätigkeit bezüglich der Problematik Eisenbahntunnel Himmelreich bei Walkenried fortsetzen. Dort verenden regelmäßig Fledermäuse, was laut Rackow mit der Geschwindigkeit

durchfahrender Züge zusammenhängt (wir berichteten). Auch auf einen Artikel im Harz Kurier dazu habe keine Reaktion von Politik und Verwaltung des Landkreis Göttingen bewirkt.

Am 4. Februar 2020 habe die Fledermaus AG außerdem in Manfred Schuhmann aus Bad Sachsa einen engagierten Mitstreiter verloren, bedauert Rackow. Schuhmann habe regelmäßig bei Kasten- und Winterquartierkontrollen sowie Netzfängen teilgenommen. Er ist im Alter von 77 Jahren gestorben.