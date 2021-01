Abfallwirtschaft Osterode sammelt Weihnachtsgrün

Osterode Die Abholung im Altkreis findet an den kommenden Samstagen statt. Der neue Abfallkalender ist online abrufbar.

An den kommenden Samstagen, 9. und 16. Januar, wird im Altkreis Osterode am Harz die Sammlung von weihnachtlichen Grünabfällen durchgeführt. Auf 67 Standplätzen können die Weihnachtsbäume während der Abholzeiten in das Sammelfahrzeug geladen werden. Die Abfälle werden kompostiert und müssen deshalb ohne Lametta und sonstigen Weihnachtsschmuck angeliefert werden. Die Sammlung erfolgt unter den bekannten Corona-Regeln.

Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht. "Es ist ein ausreichender Abstand zum Sammelfahrzeug und zu anderen Wartenden einzuhalten, dabei sind entsprechende Markierungen zu beachten", erklärt dazu die Kreisverwaltung. Das Einladen muss nacheinander ablaufen, es dürfen maximal zwei Personen am Sammelfahrzeug sein. Der Fahrer darf keine Hilfestellung beim Einladen leisten. Die geltenden Mengenbegrenzungen sind einzuhalten.

Der neue Abfallkalender ist als Download oder in der AbfallApp abrufbar

Im Abfallkalender 2021 sind alle Termine, Standplätze und -zeiten abgedruckt. Der Abfallkalender wurde im vergangenen Dezember flächendeckend im Altkreis Osterode am Harz verteilt. Der Abfallkalender 2021 ist auch auf der Internetseite www.landkreisgoettingen.de unter „Unsere Themen / Abfallwirtschaft Osterode am Harz / Beratung und Entsorgung“ abrufbar. Ebenso werden die Termine in der AbfallApp angezeigt.

Für weitere Fragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter der Hotline 05522/96 04 777 oder per Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de zur Verfügung.