Osteroder Verein: Eine große Familie hält zusammen

Osterode MTV-Mitglieder stehen auch in Zeiten von Corona zu ihrem Verein – der Vorstand blickt weiter positiv in die Zukunft.

„Ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, ein wenig Glauben an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft wünschen wir von ganzem Herzen“: Diese herzlichen Worte des Vorsitzenden Frank Vaquero erreichte die Mitglieder des Männer-Turn-Vereins von 1858 Osterode (MTV) zur Weihnachtszeit, verbunden mit einer persönlichen Ansprache auf einer kleinen Publikation, die Rückblick auf ein schwieriges Jahr hält aber auch Ausblick auf Kommendes bietet und über neue Angebote informiert.

„Wir wollen unsere Mitglieder in dieser schwierigen Zeit auf diese Weise mitnehmen und noch besser über unsere Planungen unterrichten“, erklärte der Vorsitzende dazu, der weiter positiv in die Zukunft schaut. Denn der befürchtete Mitgliederschwund durch die Corona-Pandemie und den vorübergehenden Wegfall der Angebote ist ausgeblieben.

Überall schrumpfen die Mitgliedszahlen in den Vereinen

Die Anzahl der Mitglieder in vielen Sportvereinen geht derzeit zurück. Und zwar ziemlich dramatisch, wie der Niedersächsische Turner-Bund (NTB) festgestellt hat. Die meisten Vereinsvorstände befürchten am Jahresende einen Einbruch von mindestens zehn Prozent mit katastrophalen Folgen für die Nachwuchsförderung, den Gesundheitssport, das Ehrenamt und die finanzielle Lage der Vereine.

Beim MTV Osterode dagegen habe sich laut Vorsitzendem das Verständnis der Mitglieder, einer großen Familie anzugehören, positiv ausgewirkt. Austritte gab es nicht mehr als sonst, wenn, dann vor allem aus Altersgründen. „Natürlich ist das Bedauern darüber groß, dass nichts stattfinden kann. Aber das Verständnis überwiegt“, so der Vorsitzende. Er hofft, dass sich die Situation bald normalisiert und man mit neuen Anboten starten kann.

Neue und moderne Trainingsmethoden rücken in das Angebot des MTV

Unter anderem wird es ein neues Rundum-Paket für Mütter (Mamafit) geben, das mit regelmäßiger Bewegung das Wohlbefinden in der Schwangerschaft verbessern hilft und auf die Geburt vorbereitet. Elemente des Yoga, Pilates, Fitness und Entspannung kommen dabei zusammen. Unter dem Oberbegriff Mamafit erfolgt auch ein Angebot für die Rückbildung nach der Geburt mit Kursen in gemütlicher Atmosphäre mit angepassten anspruchsvollen Übungen, die auch selbstständig zu Hause durchgeführt werden können. In diesem Zusammenhang wird auch Pilates als Trainingsmethode angeboten, um den Körper in sein natürliches Gleichgewicht zu bringen.

„Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt“, sagt Vaquero. Er sieht die Krise aber auch als Chance für eine neue positive Entwicklung. Der Rückblick auf das Jahr 2020 falle nicht nur negativ aus, sondern habe gezeigt, wie Menschen wieder zueinander gefunden und sich unterstützt haben. Vaquero: „Lassen Sie uns mit Zuversicht und Vertrauen in das Jahr gehen und gemeinsam unseren Verein weiterentwickeln, denn es lohnt sich.“ Der MTV Osterode hat derzeit etwa 1.300 Mitglieder.