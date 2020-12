Museum Osterode kann sich über wertvolles Gemälde freuen

Das Osteroder Museum im Ritterhaus kann sich über ein wertvolles neues Objekt freuen. Kürzlich überreichte Martin Specht aus Starnberg, Enkel von Karl Grönig, dessen großformatiges Porträt, gefertigt von dem bekannten Göttinger Maler Gottfried Stein. Am 29. August 1915 wurde Gottfried Stein in Göttingen geboren. Vor allem als Porträtkünstler ist Stein hervorgetreten, darüber hinaus waren Landschaften, Blumen und Stillleben seine bevorzugten Motive. Sein Studium begann er 1932 an der Werkkunstschule Kassel und setzte es von 1935 bis 1937 an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg fort, wo er Meisterschüler in der Porträtklasse bei Otto von Kursell wurde. Viermal hat Stein den Nobelpreisträger Otto Hahn porträtiert, eines dieser Bilder hängt heute im Berliner Abgeordnetenhaus zwei Plätze neben Bundeskanzler Konrad Adenauer.

Das dem Museum gestiftete Bild stammt aus den 50er Jahren und zeigt den in Osterode hochgeschätzten Kunstlehrer Karl Grönig (1889 bis 1974) im Großformat, der als Gründer des Museums im Ritterhaus gilt und der es seit 1934 leitete und erweiterte. Die Weiterentwicklung des Hauses übernahm von 1953 bis 1970 dann Stadtarchivar Dr. Martin Granzin.

Museumsleiterin Angelika Paetzold zeigte sich hocherfreut über die wertvolle Schenkung: "Das Bild dokumentiert durch die Ansicht einer großen Osteroder Persönlichkeit einen Teil unserer Stadtgeschichte und des Museums im Ritterhaus", gab sie ihre Einschätzung und dankte Martin Specht für die Schenkung.