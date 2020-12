Stadt Osterode gratuliert auch im neuen Jahr

Zum 50., 60., 65., und 70. Ehejubiläum spricht die Stadt Osterode am Harz ihre Glückwünsche aus. Zum 65- und 70-jährigen Ehejubiläum sowie zum 100. Geburtstag erhalten die Jubilare zusätzlich ein Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten. Nicht in allen Fällen sind die hierfür erforderlichen Informationen aus den Einwohnermeldedaten ersichtlich. Im Rathaus ist man daher für rechtzeitige Informationen zu den einzelnen Jubiläen dankbar.Informationen hierzu nimmt das Bürgerbüro entweder unter Telefon 318-262 bis 264 oder per E-Mail an buergerbuero@osterode.de[mailto:buergerbuero@osterode.de] entgegen. Allgemeine Fragen zu Ehe- und Altersjubiläen beantwortet Herr Niehus. mp

