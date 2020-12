In Düna: Raum für Dienst und Geselligkeit gleichermaßen

Seit vor Jahren die einzige Gastwirtschaft in dem idyllisch gelegenen Ort Düna bei Osterode schloss, vermisst die Einwohnerschaft einen Raum für Veranstaltungen, Treffen der Dorfgemeinschaft – kurz für alles, was das öffentliche Leben in einem kleinen Dorf ausmacht.

Wie so oft, wurde auch auf Düna das Feuerwehrhaus zum Mittelpunkt des Dorfes. Durch die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm erfüllte sich für die Einwohnerinnen und Einwohner auf Düna der seit Sommer langgehegter Wunsch. Nun, mit dem Anbau eines überdachten Freisitzes an das Feuerwehrhaus, erhält dieser Treffpunkt eine neue, gesteigerte Qualität.

Neuer Fußboden und neue Elektrik eingebaut

Zusätzlich wurde noch der Innenraum des Mannschaftsraumes mit einer neuen Infrarot-Deckenstrahlheizung versehen. Ferner, die gesamte Elektroinstallation erneuert und energetische Arbeiten durchgeführt. Ein neuer Fußbodenbelag bildete den Abschluss der Renovierungen.

„Die Feier zur Einweihung holen Sie bestimmt nach“, fragte Osterodes Bürgermeister Jens Augat. „Das machen wir sobald uns das wieder möglich sein wird“, so Ortsvorsteherin Johanna Wehmeyer und Ortsbrandmeister Sven Hoppe.

Derzeit sind derartige Treffen mit zahlreichen Gästen wegen der Corona-Pandemie und der entsprechenden Verordnungen dazu verboten.