Weihnachtswünsche von Kindern erfüllt

Seit 15 Jahren organisiert Claudia Armbrecht, Heimleiterin im Seniorendomizil und Pflegeheim Hubertus in Bad Gandersheim, über die Initiative „Wünschebaum“ die Erfüllung von Weihnachtswünschen von Kindern aus finanziell schwachen Familien. Dieses Jahr hat der Rotary Club Einbeck-Northeim diese Initiative, die auf die Marianne-Tewes-Stiftung in Hildesheim zurückgeht, aufgegriffen und es sich zur Aufgabe gemacht, für leuchtende Kinderaugen zu sorgen. Die Geschenke wurden von Rotariern besorgt, liebevoll verpackt und noch mit Kleinigkeiten ergänzt. Dann wurden die bunten Weihnachtspakete diese Woche vom Präsidenten des Rotary Clubs, Dr. Alexander Coenen, vor weihnachtlicher Kulisse an Claudia Armbrecht übergeben. Leider können die Kinder dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation die Geschenke nicht wie sonst bei einer schönen Weihnachtsfeier im Seniorendomizil entgegennehmen. Leuchten werden die Kinderaugen trotzdem, denn die Pakete kommen u.a. über den Friedenshort, die Diakonie und den Tafelladen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder