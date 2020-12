Unbekannte brechen in ehemaliges Blindenkurheim ein

Zum wiederholten Mal wurde durch einen Mitarbeiter des Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen ein Einbruch in das ehemalige Blindenkurheim in Osterode gemeldet. Im jüngsten Fall, der am 13. Dezember gemeldet wurde, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Fenster und drangen in das nun mehr als 16 Jahre leerstehende Gebäude ein.

Gestohlen wurde scheinbar nichts

Im Inneren öffneten sie diverse Türen und betraten die Räumlichkeiten.

Nach ersten Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Die Täter verursachten aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefon 055225080 entgegen.